美國減息預期降低，恒指低開２６１點報２８５１３，國指跌９３點

《經濟通通訊社８日專訊》正當市場預期美國７月減息之際，美國上周公布多份強勁經濟數

據，雖然「小非農」ＡＤＰ大幅低於市場預期，但６月份「大非農」意外增加２２﹒４萬個職業

，令到外界擔心美國減息預期將會降低，美國上周五（５日）回吐。港股方面今日跟隨走勢低開

２６１點，並失守百天線（２８６２６點）。友邦（０１２９９）及騰訊（００７００）今早領

跌恆指，部分內銀股見沽盤，其中建行（００９３９）亦低開逾１％。

恆生指數開報２８５１３點，跌２６１點或跌０﹒９１％，主板成交１７﹒５５億元。國企

指數開報１０８０１點，跌９３點或０﹒８６２％。

重磅股方面，匯豐控股（００００５）跌０﹒３８％，報６５﹒２元；港交所

（００３８８）跌０﹒８６％，報２７６元；騰訊控股（００７００）挫１﹒３３％，報３５５

元；中國移動（００９４１）跌０﹒９２％，報７０﹒２５元；友邦保險（０１２９９）跌

１﹒７４％，報８４﹒７５元。



恆指十大跌幅股份表現如下：



股份（編號） 現價 變幅

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友邦保險（０１２９９） ８４﹒７５元 跌１﹒７４％

碧桂園 （０２００７） １１﹒６６元 跌１﹒６９％

中國神華（０１０８８） １６﹒２２元 跌１﹒５８％

瑞聲科技（０２０１８） ４４﹒６０元 跌１﹒５５％

恆安國際（０１０４４） ５６﹒４０元 跌１﹒４８％

吉利汽車（００１７５） １２﹒５０元 跌１﹒４２％

太古Ａ （０００１９） ９７﹒３５元 跌１﹒４２％

中國旺旺（００１５１） ６﹒２８元 跌１﹒４１％

舜宇光學（０２３８２） ８２﹒１０元 跌１﹒３８％

騰訊控股（００７００） ３５５﹒００元 跌１﹒３３％

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（ｕｌ）

