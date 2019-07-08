《盤後部署》保力加通道仍有上移跡象，港股短線應可守穩二萬八

《經濟通通訊社８日專訊》美國就業數據造好，市場對聯儲局減息的預期減退，港股今早隨

即裂口低開２６１點，連失十天（約２８５７２）及百天線（約２８６２５）後跌勢加劇，並一

度最多跌５８０點，低見２８１９４，險守５０天（２８１９０點），幸港股尾市跌幅收窄，最

終收報２８３３１點，跌４４３點或１﹒５４％。主板成交額７５７﹒０５億元，較上周五

（５日）升３４﹒６５％。國企指數收報１０７２５點，跌１６９點或１﹒５６％。

Ａ股今日亦同樣回吐，上証收報２９３３點，跌７７點或２﹒５８％。深成指收報９１８６

點，跌２５６點或２﹒７２％。兩市成交４６８１﹒６１億人民幣，按日升２５％。



＊美上月非農勝預期，惟今月減息機率仍高企＊



正當美國就業數據轉好之際，摩根士丹利則發表研究數據，指出未來三個月股市前景看起來

甚為糟糕，將全球股票評級下調至低配，並將投資建議下調至減持，致今日亞股跌勢加劇。報告

提及，投資者似乎對美債孳息率下跌過於樂觀，而且全球ＰＭＩ還有下跌空間。大摩此時發表報

告，似乎在回應美國經濟數據的問題，並暗示鮑威爾不要把數據看得太好。

美國相繼公布ＧＤＰ和非農就業職位的兩大經濟數據後，雖然強勁的就業數據略為削減了市

場對聯儲會減息的憧憬，但市場仍預期聯儲局本月減息機率達９３％。目前聯邦基金利率範圍為

２﹒２５厘至２﹒５厘。另外，美國本周亦將會公布６月份消費者物價指數（ＣＰＩ），市場預

期按年上升１﹒６％，低於５月份的增長１﹒８％，以及繼續低於聯儲局定下的２％目標。若然

上月通脹差過預期，相信會再提振市場今月減息的憧憬。



＊若美上月通脹不佳，有望重燃市場減息憧憬＊



另一方面，美元於上周五非農數據出台後應聲走強，一度高見９７﹒４４３，升０﹒７％。

雖然今月減息機率仍然高企，但歐洲經濟環境不樂觀的情況下，加上英國硬脫歐風險仍未解除，

而歐央行又頻頻「放鴿」下，歐元及英鎊料會繼續疲弱，此消彼長下，進一步減弱美元下跌壓力

，因此美匯應可守穩９７關，而美元強勢亦不太有利港股表現。

港股方面，此前升勢都是以「炒減息」為主旨，早前有指相關就業數據將會成為美國減息風

向儀，但隨著非農數據強勁，市場暫時對今個月減息的憧憬略為降溫。然而，若本周出台的通脹

數據表現不佳，則有望重燃減息憧憬，港股亦有望回升，並挑戰２８９００點阻力。考慮到本港

重磅股企業的半年期業績應該不算太差，加上今日的主動買沽比率錄得５２：４８；而大戶主動

買沽比率亦錄得５１：４９，保力加通道仍有上移跡象，港股短線應可守穩二萬八。

（ｕｌ、ｊｔ）

