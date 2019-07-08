《外地經濟》美國６月非農新增職位２２﹒４萬個，遠勝市場預期

《經濟通通訊社８日專訊》美國勞工部公布，６月非農新增職位２２﹒４萬個，遠高於市場

預期的１６萬個，政府就業職位增幅為１０個月來最大，但薪酬增幅持續溫和，兼且愈來愈多的

證據顯示經濟正在失去動力，仍可能促使聯儲局本月減息。

６月平均時薪上漲０﹒２％，５月為０﹒３％，這令６月份的薪酬年增長率連續第二個月保

持在３﹒１％，與去年底相比薪酬增長趨勢有所放緩，預示通脹溫和。

上月失業率上升０﹒１個百分點至３﹒７％，勞動力參與率從６２﹒８％升至６２﹒９％。

（ｍｎ）

