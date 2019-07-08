《外地經濟》特朗普再次呼籲聯儲局減息

《經濟通通訊社８日專訊》美國總統特朗普上周五再次呼籲聯儲局減息，稱這將可以進一步

刺激經濟。

特朗普曾多次指責聯儲局加息，特別點名批評聯儲局主席鮑威爾。而聯儲局官員對減息的態

度亦在５月份開始轉變，因他們擔心特朗普的貿易政策開始破壞經濟信心、商業投資及經濟增長

。

聯儲局官員已準備在今年底前將利率下調最多０﹒５個百分點。（ｍｎ）

