《經濟通通訊社８日專訊》美國總統特朗普上周五再次呼籲聯儲局減息，稱這將可以進一步
刺激經濟。
特朗普曾多次指責聯儲局加息，特別點名批評聯儲局主席鮑威爾。而聯儲局官員對減息的態
度亦在５月份開始轉變，因他們擔心特朗普的貿易政策開始破壞經濟信心、商業投資及經濟增長
。
聯儲局官員已準備在今年底前將利率下調最多０﹒５個百分點。（ｍｎ）
08/07/2019 08:33
《外地經濟》特朗普再次呼籲聯儲局減息
《經濟通通訊社８日專訊》美國總統特朗普上周五再次呼籲聯儲局減息，稱這將可以進一步
刺激經濟。
特朗普曾多次指責聯儲局加息，特別點名批評聯儲局主席鮑威爾。而聯儲局官員對減息的態
度亦在５月份開始轉變，因他們擔心特朗普的貿易政策開始破壞經濟信心、商業投資及經濟增長
。
聯儲局官員已準備在今年底前將利率下調最多０﹒５個百分點。（ｍｎ）
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