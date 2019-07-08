《經濟通通訊社８日專訊》希臘反對黨保守陣營在國會選舉中取得壓倒性勝利，新民主黨領
袖米佐塔基斯（Ｋｙｒｉａｋｏｓ Ｍｉｔｓｏｔａｋｉｓ）將成為新總理，他已承諾將進行改
革、增加投資及減稅。
在已開出的７３％選票中，保守陣營的新民主黨得票率為３９﹒６％，而現任總理齊普拉斯
領導的激進左翼聯盟（Ｓｙｒｉｚａ）只取得３１﹒６％選票。（ｍｎ）
08/07/2019 08:49
《國際要聞》希臘總理齊普拉斯在大選中落敗，新民主黨重新執政
《經濟通通訊社８日專訊》希臘反對黨保守陣營在國會選舉中取得壓倒性勝利，新民主黨領
袖米佐塔基斯（Ｋｙｒｉａｋｏｓ Ｍｉｔｓｏｔａｋｉｓ）將成為新總理，他已承諾將進行改
革、增加投資及減稅。
在已開出的７３％選票中，保守陣營的新民主黨得票率為３９﹒６％，而現任總理齊普拉斯
領導的激進左翼聯盟（Ｓｙｒｉｚａ）只取得３１﹒６％選票。（ｍｎ）
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