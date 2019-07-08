《國際要聞》希臘總理齊普拉斯在大選中落敗，新民主黨重新執政

《經濟通通訊社８日專訊》希臘反對黨保守陣營在國會選舉中取得壓倒性勝利，新民主黨領

袖米佐塔基斯（Ｋｙｒｉａｋｏｓ Ｍｉｔｓｏｔａｋｉｓ）將成為新總理，他已承諾將進行改

革、增加投資及減稅。

在已開出的７３％選票中，保守陣營的新民主黨得票率為３９﹒６％，而現任總理齊普拉斯

領導的激進左翼聯盟（Ｓｙｒｉｚａ）只取得３１﹒６％選票。（ｍｎ）

