【脫歐之後】英國保守黨與工黨議員將設法阻止新政府無協議脫歐

《經濟通通訊社８日專訊》英國保守黨及工黨議員均表示，將設法阻止下一任首相不顧國會

反對推動英國無協議脫歐。

目前下任首相大熱約翰遜表示，英國無論能否達成協議，都必須在１０月３１日退出歐盟。

工黨貿易問題發言人Ｂａｒｒｙ Ｇａｒｄｉｎｅｒ表示，如果能夠得到足夠多保守黨議員

的支持，工黨將發起對政府的不信任投票。而其他保守黨人士亦稱，正在考慮如何通過立法來阻

止無協議脫歐。（ｍｎ）

