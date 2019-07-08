【脫歐之後】花旗：若英國避免無協議脫歐，英鎊或上升一成

《經濟通通訊社８日專訊》花旗發表報告指，英鎊目前匯價反映英國無協議脫歐及進一步放

寬貨幣政策的可能，但放寬財政政策及政策本身對經濟信心及資本流動帶來的積極影響並未反映

在匯率中。

報告續指，若能避免無協議脫歐及同時進一步放寬財政政策可能推動英鎊上漲５至１０％，

而英國富時１００指數明年中的目標為８０００點，較上周五高出５﹒９％。（ｍｎ）

