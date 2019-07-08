《經濟通通訊社８日專訊》花旗發表報告指，英鎊目前匯價反映英國無協議脫歐及進一步放
寬貨幣政策的可能，但放寬財政政策及政策本身對經濟信心及資本流動帶來的積極影響並未反映
在匯率中。
報告續指，若能避免無協議脫歐及同時進一步放寬財政政策可能推動英鎊上漲５至１０％，
而英國富時１００指數明年中的目標為８０００點，較上周五高出５﹒９％。（ｍｎ）
08/07/2019 15:02
【脫歐之後】花旗：若英國避免無協議脫歐，英鎊或上升一成
《經濟通通訊社８日專訊》花旗發表報告指，英鎊目前匯價反映英國無協議脫歐及進一步放
寬貨幣政策的可能，但放寬財政政策及政策本身對經濟信心及資本流動帶來的積極影響並未反映
在匯率中。
報告續指，若能避免無協議脫歐及同時進一步放寬財政政策可能推動英鎊上漲５至１０％，
而英國富時１００指數明年中的目標為８０００點，較上周五高出５﹒９％。（ｍｎ）
|生財有道08/07/2019
安踏遭渾水狙擊 指控制分銷商造假虛假地提升利潤率
|中國故事08/07/2019
【科創板啟動】25家企業22日上市集資311億 或存破發風險
|生財有道08/07/2019
《開市Good Morning》涂國彬：領展持貨者不需急沽
|FOCUS08/07/2019
【FOCUS】四大行加按息贈興 港樓「乾升」有玄機?
|興證快訊08/07/2019
挑戰29000之後
|國際動態08/07/2019
伊朗預告鈾濃度超上限 法國譴責
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰