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即市新聞

08/07/2019 12:00

《外圍頭條》波音失５９億美元訂單，德銀宣布大裁減１﹒８萬人

　　《經濟通通訊社８日專訊》波音被取消５９億美元７３７　Ｍａｘ客機訂單，而德銀宣布裁
減１﹒８萬名員工，亦是外媒今日關注重點。
　　《金融時報》報道，波音再被航空公司取消訂單，最新是來自沙特阿拉伯廉航
Ｆｌｙａｄｅａｌ取消最多５０架波音７３７　Ｍａｘ客機訂單。
　　波音與Ｆｌｙａｄｅａｌ去年１２月簽署價值５９億美元訂單，但周日（７日）表示已改為
訂購空中巴士３０架Ａ３２０　ｎｅｏ客機，並可選擇另外加購２０架。
　　目前波音７３７　Ｍａｘ繼續於全球停飛，目前復飛仍然無期。上同歐洲航空安全監管機構
向波音提供一份問題清單，要求波音能夠解決一連串問題後，才決定會否讓７３７　Ｍａｘ復飛


＊德銀將關閉股票及交易業務＊

　　《ＣＮＮ》報道，德銀宣布裁減１﹒８萬名員工並大幅度縮減投行業務，關閉股票及交易業
務，同時將成立壞帳銀行，接收高達７４０億歐元的資產，這是德銀自金融危機後最大規模的一
次重組行動。
　　德銀表示，裁員將於２０２２年完成，預計屆時員工總數將降至７﹒４萬人，但未有透露裁
員的地區分布，而其股票業務主要集中在紐約及倫敦。

＊谷歌擬設美國第４間流動電訊商＊

　　《紐約郵報》報道，谷歌正在洽商創立美國第４間流動電訊商，據悉前福特汽車行政總裁兼
現任Ａｌｐｈａｂｅｔ董事正與衛星電視巨頭Ｄｉｓｈ　Ｎｅｔｗｏｒｋ討論設立流動電訊商的
計劃。
　　目前美國另外兩間流動電訊商Ｓｐｒｉｎｔ及Ｔ－Ｍｏｂｉｌｅ正努力爭取聯邦及州政府批
准合併，據悉谷歌與Ｄｉｓｈ希望收購Ｔ－Ｍｏｂｉｌｅ的資產，讓Ｓｐｒｉｎｔ及
Ｔ－Ｍｏｂｉｌｅ可以成功合併。（ｍｎ）

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