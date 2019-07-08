《外圍頭條》波音失５９億美元訂單，德銀宣布大裁減１﹒８萬人

《經濟通通訊社８日專訊》波音被取消５９億美元７３７ Ｍａｘ客機訂單，而德銀宣布裁

減１﹒８萬名員工，亦是外媒今日關注重點。

《金融時報》報道，波音再被航空公司取消訂單，最新是來自沙特阿拉伯廉航

Ｆｌｙａｄｅａｌ取消最多５０架波音７３７ Ｍａｘ客機訂單。

波音與Ｆｌｙａｄｅａｌ去年１２月簽署價值５９億美元訂單，但周日（７日）表示已改為

訂購空中巴士３０架Ａ３２０ ｎｅｏ客機，並可選擇另外加購２０架。

目前波音７３７ Ｍａｘ繼續於全球停飛，目前復飛仍然無期。上同歐洲航空安全監管機構

向波音提供一份問題清單，要求波音能夠解決一連串問題後，才決定會否讓７３７ Ｍａｘ復飛

。



＊德銀將關閉股票及交易業務＊



《ＣＮＮ》報道，德銀宣布裁減１﹒８萬名員工並大幅度縮減投行業務，關閉股票及交易業

務，同時將成立壞帳銀行，接收高達７４０億歐元的資產，這是德銀自金融危機後最大規模的一

次重組行動。

德銀表示，裁員將於２０２２年完成，預計屆時員工總數將降至７﹒４萬人，但未有透露裁

員的地區分布，而其股票業務主要集中在紐約及倫敦。



＊谷歌擬設美國第４間流動電訊商＊



《紐約郵報》報道，谷歌正在洽商創立美國第４間流動電訊商，據悉前福特汽車行政總裁兼

現任Ａｌｐｈａｂｅｔ董事正與衛星電視巨頭Ｄｉｓｈ Ｎｅｔｗｏｒｋ討論設立流動電訊商的

計劃。

目前美國另外兩間流動電訊商Ｓｐｒｉｎｔ及Ｔ－Ｍｏｂｉｌｅ正努力爭取聯邦及州政府批

准合併，據悉谷歌與Ｄｉｓｈ希望收購Ｔ－Ｍｏｂｉｌｅ的資產，讓Ｓｐｒｉｎｔ及

Ｔ－Ｍｏｂｉｌｅ可以成功合併。（ｍｎ）

