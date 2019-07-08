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即市新聞

08/07/2019 10:16

《窩輪豪情－梁業豪》反彈浪或已告一段落

　　《窩輪豪情》各主要行業類別中，現時短線（一星期至一個月）表現最強者為公用事業、地
產建築與消費者製造業。此外，恆生綜合大型股指數成分股中，短線投機價值最高的股票現為港
鐵（０００６６）、中國燃氣（００３８４）與新奧能源（０２６８８），可用作買入其相關認
購權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認枯權證或熊證短線圖利時應參考的股票，則宜
首選豐盛控股（００６０７）、民生銀行（０１９８８）與工商銀行（０１３９８）。
　　再者，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為公用事業、地產建築業與消費者製造業。
此外，恆生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股票現為港鐵、新奧能源與華潤燃
氣（０１１９３），可用作買入其相關認購認或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證
或熊證超短線圖利時應參考的股票，則宜首選豐盛控股、建設銀行（００９３９）與工商銀行。
　　指數期貨即市圖形勢向淡，今早（８日）港股裂口低開，回試前跌浪底位支持。「一浪高於
一浪」的局勢不容被破壞，否則，近日進行的反彈浪應已告一段落。小時圖形勢有跡象轉好前，
投機者不宜持有認購權證或牛證圖利。《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》
（微博：ｓｉｎａ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）

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「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
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