《窩輪豪情－梁業豪》反彈浪或已告一段落

《窩輪豪情》各主要行業類別中，現時短線（一星期至一個月）表現最強者為公用事業、地

產建築與消費者製造業。此外，恆生綜合大型股指數成分股中，短線投機價值最高的股票現為港

鐵（０００６６）、中國燃氣（００３８４）與新奧能源（０２６８８），可用作買入其相關認

購權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認枯權證或熊證短線圖利時應參考的股票，則宜

首選豐盛控股（００６０７）、民生銀行（０１９８８）與工商銀行（０１３９８）。

再者，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為公用事業、地產建築業與消費者製造業。

此外，恆生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股票現為港鐵、新奧能源與華潤燃

氣（０１１９３），可用作買入其相關認購認或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證

或熊證超短線圖利時應參考的股票，則宜首選豐盛控股、建設銀行（００９３９）與工商銀行。

指數期貨即市圖形勢向淡，今早（８日）港股裂口低開，回試前跌浪底位支持。「一浪高於

一浪」的局勢不容被破壞，否則，近日進行的反彈浪應已告一段落。小時圖形勢有跡象轉好前，

投機者不宜持有認購權證或牛證圖利。《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》

（微博：ｓｉｎａ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）

