《談國論企－黎偉成》美擬對中歐挑貨幣戰全面搶略

《談國論企》中美正部署重啟面對面的經貿磋商之際，特朗普於２０１９年７月２日突表擬

干預美元匯價，使包括中國在內的環球政經面對新的和重大的挑戰和壓力。要是由特廝為首的美

帝國霸權主義一旦掀起貨幣戰，世界經濟在現時已是頗為脆弱的險境，很有可能加大墮入萬劫不

復的新一輪衰退劣局。



＊人民幣歐元回落乃受困經貿因素非人為＊



特廝於是日十分淺薄地說甚麼「中國和歐洲一直在操控匯價，使資金流入其經濟體系和得益

不淺」，並粗卑地表示「美國或會對匯價進行干預」，令我感到震驚，因所言充分顯示特朗普對

貨幣和經濟貿易的基本知識十分膚淺，卻又掌美國總統大權，對美國以至全世界都是十分、十分

危險之事。

先從（甲）人民幣及歐元對美元匯價反覆走低之象分析，因由基本大同小異：（１）由特朗

普挑起的貿易戰，使中國的對美貿易所賺的順差額度明顯收窄，人民幣匯價當然出現下行壓力；

而歐盟的經貿情況更是疲弱，幣值回落亦在所難免。（２）環球經濟存在頗多不明確、不穩定因

素，使跨國企業對外投資態度和策略日趨審慎，故中國及歐盟的外來直接投資ＦＤＩ銳降，資金

流入減少，當然對幣值有壓。

更是重要者，為（３）環球政治經濟反覆向下，使國際資金得不斷尋找「避風塘」，有相當

部分流入到美國國債，以及以美元計算的黃金、原油等，遂加大美元對人民幣、歐元等貨幣的升

值力度。

由是可見，特朗普的「中國和歐洲一直在操控匯價，使資金流入其經濟體系和得益不淺」，

只是順言旦旦，十分淺薄。

最大問題在於（乙）特廝居然妄然「美國或會對匯價進行干預」，果如是，該是屬於會打貨

幣的「預警」，和重覆美國於２０１０年中挑起的貨幣戰Ｃｕｒｒｅｎｃｙ Ｗａｒ。貨幣戰的

特點，是人為地讓美元兌一眾貨幣作大幅貶值，使許許多多國家或地區受到熱錢狙擊而得進行匯

率干預。新華社當年十分直接地指出：一國憑藉其雄厚經濟實力，利用貨幣與匯率政策，從經濟

上打擊競爭對手和掠奪他國財富。

至於美國眾議院於２０１９年９月２９日通過《匯率改革促進公平貿易法案

Ｃｕｒｒｅｎｃｙ Ｒｅｆｏｒｍｆｏｒ Ｆａｉｒ Ｔｒａｄｅ Ａｃｔ》，對於干預匯率以

低估幣值的國家徵收特別關稅。但《匯率改革促進公平貿易法案》會否適用今天？未必！原因是

人民幣及歐元匯價走低，是有基本因素影響，而非人為地貶值，中國及歐盟更未有因貨幣貶值獲

得非常規的利益。

引以為憂者，肯定是特朗普有可能運用一貫的「行政命令」，強制性地要打貨幣戰，聯邦儲

備局主席鮑威爾會俯首甘為嗎？然不，特朗普會把鮑「幹掉」嗎？又是一個很「有趣」的問題。

有了特ＢＢ，世界多變，更多憂多困，我等天天受難。



＊美帝打幣戰實要亂中取利須聯合抗之＊



重溫２０１０年之況，美元大幅貶值所引發的全球貨幣戰爭，更衍生熱錢流竄在股市、匯市

進行炒作，貿易保護主義抬頭，使多國中央銀行得干預匯率，打擊世界經濟力圖復甦的發展步伐

。２０國集團Ｇ２０於２０１０年１１日在首爾舉行的峰會宣布：各國同意要避免貨幣競相貶值

情況持續，和匯率應由市場決定；但亦同意各國可以採取管制措施，以緩和本國貨幣升值的壓力

。

但重溫還重溫，特廝從來就是要魯妄地全面徹徹底底破壞美國以至國際原有的秩序之「破舊

」，而又霸道地以「美國優先」實際是美帝國霸權主義之亂「立新」，如斯一個「闖將」，到其

離任即下台，又有甚麼的「下台」？特在幹，天在看！

由特廝所挑之貿戰，以至擬進行之貨幣戰，對誰都沒有好處，希望中國、歐盟以至各國應聯

合起來抗「特」，才是世界經濟維穩甚至有望好轉之「「特」效藥」！

《資深財經評論員 黎偉成》（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）

