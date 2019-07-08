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即市新聞

08/07/2019 09:32

《中資異動》金蝶（２６８）瀉近１３％，料中期盈利跌最多四成

　　《經濟通通訊社８日專訊》金蝶國際（００２６８）現跌１２﹒７８％，報６﹒９６元，盤
中低見６﹒９１元，創近七個月低位；成交約５０５萬股，涉資３５６３萬元。
　　公司發盈警指，預期截至６月３０日止中期盈利將介乎１﹒０２億元至１﹒１９億元人民幣
，較去年同期下降約３０％至４０％。惟收入將介乎約１４﹒７１億元至１５﹒３５億元人民幣
，較去年同期增長約１５％至２０％
　　公司指出，今年執行加速雲轉型戰略，加大在金蝶雲蒼穹業務的戰略性投入，利潤承受一定
壓力，但將續推進加速雲轉型戰略，並對長期發展充滿信心。
　　中金公司今日亦發表研究報告，下調金蝶目標逾兩成二，由９元降至７元，評級維持中性。
　　恆生指數現報２８５２１，跌２５３點或０﹒８８％，主板成交２１﹒６３億元。國企指數
報１０７９８，跌９６點或０﹒８９％。
　　上證綜合指數報２９９５，跌１５點或０﹒５１％，成交２８﹒７８億元人民幣。深證成份
指數報９４１１，跌３２點或０﹒３４％，成交１５﹒９４億元人民幣。

　　表列十大跌幅最大股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　承興國際　（０２６６２）　　　１﹒３８元　　　跌６９﹒９３％
　　新絲路文旅（００４７２）　　　０﹒４０元　　　跌１８﹒３７％
　　金蝶國際（００２６８）　　　　６﹒９６元　　　跌１２﹒７８％
　　泛亞環保　（００５５６）　　　０﹒９５元　　　跌１２﹒０４％
　　柏能集團　（０１２６３）　　　１﹒８８元　　　跌１０﹒０５％
　　海天地悅旅（０１８３２）　　　３﹒９１元　　　跌　９﹒２８％
　　體育文化　（０１８０３）　　　１﹒７４元　　　跌　７﹒９４％
　　香港電視　（０１１３７）　　　４﹒９８元　　　跌　７﹒４３％
　　星亞控股　（０８２９３）　　　０﹒１２元　　　跌　６﹒３０％
　　中國奧園　（０３８８３）　　１０﹒９６元　　　跌　５﹒６８％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ａｌ）

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