《中資異動》金蝶（２６８）瀉近１３％，料中期盈利跌最多四成

《經濟通通訊社８日專訊》金蝶國際（００２６８）現跌１２﹒７８％，報６﹒９６元，盤

中低見６﹒９１元，創近七個月低位；成交約５０５萬股，涉資３５６３萬元。

公司發盈警指，預期截至６月３０日止中期盈利將介乎１﹒０２億元至１﹒１９億元人民幣

，較去年同期下降約３０％至４０％。惟收入將介乎約１４﹒７１億元至１５﹒３５億元人民幣

，較去年同期增長約１５％至２０％

公司指出，今年執行加速雲轉型戰略，加大在金蝶雲蒼穹業務的戰略性投入，利潤承受一定

壓力，但將續推進加速雲轉型戰略，並對長期發展充滿信心。

中金公司今日亦發表研究報告，下調金蝶目標逾兩成二，由９元降至７元，評級維持中性。

恆生指數現報２８５２１，跌２５３點或０﹒８８％，主板成交２１﹒６３億元。國企指數

報１０７９８，跌９６點或０﹒８９％。

上證綜合指數報２９９５，跌１５點或０﹒５１％，成交２８﹒７８億元人民幣。深證成份

指數報９４１１，跌３２點或０﹒３４％，成交１５﹒９４億元人民幣。



表列十大跌幅最大股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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承興國際 （０２６６２） １﹒３８元 跌６９﹒９３％

新絲路文旅（００４７２） ０﹒４０元 跌１８﹒３７％

金蝶國際（００２６８） ６﹒９６元 跌１２﹒７８％

泛亞環保 （００５５６） ０﹒９５元 跌１２﹒０４％

柏能集團 （０１２６３） １﹒８８元 跌１０﹒０５％

海天地悅旅（０１８３２） ３﹒９１元 跌 ９﹒２８％

體育文化 （０１８０３） １﹒７４元 跌 ７﹒９４％

香港電視 （０１１３７） ４﹒９８元 跌 ７﹒４３％

星亞控股 （０８２９３） ０﹒１２元 跌 ６﹒３０％

中國奧園 （０３８８３） １０﹒９６元 跌 ５﹒６８％

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（ａｌ）

