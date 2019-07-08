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即市新聞

08/07/2019 09:35

《異動股》吉利（１７５）上日挫逾６％後現跌近４％，暫最差藍籌

　　《經濟通通訊社８日專訊》吉利（００１７５）上日挫６﹒４％，現再跌３﹒７９％，報
１２﹒２元，成交約７０９萬股，涉資８７６４萬元。
　　花旗早前報告指出，吉利產品週期的黃金年代已終結，下調淨利潤和銷量預測，目標價由　
１６﹒４元降至９﹒３元，評級由中性降至賣出。
　　現時，恆生指數報２８３０１，跌４７３點或跌１﹒６４％，主板成交４７﹒４２億元。國
企指數報１０７３５，跌１５９點或跌１﹒４６％。
　　上證綜合指數報２９８０，跌３０點或跌１﹒０１％，成交１１４﹒１１億元人民幣。
　　深證成份指數報９３４８，跌９４點或跌１﹒００％，成交６８﹒６４億元人民幣。

　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　吉利汽車（００１７５）　　１２﹒２０元　　　跌３﹒７９％
　　五菱汽車（００３０５）　　　０﹒３７元　　　無升跌
　　東風集團（００４８９）　　　６﹒６６元　　　跌０﹒８９％
　　華晨中國（０１１１４）　　　８﹒８０元　　　跌０﹒７９％
　　慶鈴汽車（０１１２２）　　　２﹒０８元　　　無升跌

　　比亞迪　（０１２１１）　　４７﹒４０元　　　跌０﹒８４％
　　北京汽車（０１９５８）　　　５﹒１８元　　　跌０﹒５８％
　　廣汽集團（０２２３８）　　　８﹒４８元　　　升０﹒７１％
　　長城汽車（０２３３３）　　　５﹒９５元　　　跌１﹒３３％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（ｊｔ）

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