《異動股》吉利（１７５）上日挫逾６％後現跌近４％，暫最差藍籌

《經濟通通訊社８日專訊》吉利（００１７５）上日挫６﹒４％，現再跌３﹒７９％，報

１２﹒２元，成交約７０９萬股，涉資８７６４萬元。

花旗早前報告指出，吉利產品週期的黃金年代已終結，下調淨利潤和銷量預測，目標價由

１６﹒４元降至９﹒３元，評級由中性降至賣出。

現時，恆生指數報２８３０１，跌４７３點或跌１﹒６４％，主板成交４７﹒４２億元。國

企指數報１０７３５，跌１５９點或跌１﹒４６％。

上證綜合指數報２９８０，跌３０點或跌１﹒０１％，成交１１４﹒１１億元人民幣。

深證成份指數報９３４８，跌９４點或跌１﹒００％，成交６８﹒６４億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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吉利汽車（００１７５） １２﹒２０元 跌３﹒７９％

五菱汽車（００３０５） ０﹒３７元 無升跌

東風集團（００４８９） ６﹒６６元 跌０﹒８９％

華晨中國（０１１１４） ８﹒８０元 跌０﹒７９％

慶鈴汽車（０１１２２） ２﹒０８元 無升跌



比亞迪 （０１２１１） ４７﹒４０元 跌０﹒８４％

北京汽車（０１９５８） ５﹒１８元 跌０﹒５８％

廣汽集團（０２２３８） ８﹒４８元 升０﹒７１％

長城汽車（０２３３３） ５﹒９５元 跌１﹒３３％

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（ｊｔ）

