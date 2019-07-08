《異動股》承興（２６６２）瀉逾八成七，主席被上海公安局拘留

《經濟通通訊社８日專訊》承興國際（０２６６２）今早開市仍報４元，惟其後遭洗倉，現

急瀉８７﹒１５％，報０﹒５９元，暫跌幅最大個股，盤中低見０﹒４６元，創逾四年新低；成

交約６３３３萬股，涉資５５２９萬元，主動沽盤６０％。

承興國際公布，於上周五（５日）得悉其主席兼執行董事羅靜現被上海市公安局楊浦分局刑

事拘留。

該集團董事無法確定她出於何種原因或事件而被刑事拘留，但日常業務營運及董事會職能均

維持穩定，並未受該事件的重大不利影響。董事會將確保持續營運，且其股東及僱員的利益仍受

到保障。

現時，恆生指數報２８３９２，跌３８２點或跌１﹒３３％，主板成交１４３﹒０４億元。

國企指數報１０７５８，跌１３６點或跌１﹒２５％。

上證綜合指數報２９６７，跌４３點或跌１﹒４６％，成交４６９﹒３０億元人民幣。



表列十大跌幅股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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承興國際 （０２６６２） ０﹒５９０元 跌８７﹒１５％

北京體育文化（０１８０３） ０﹒４６５元 跌７５﹒４０％

匯思太平洋 （０８１４７） ０﹒１１７元 跌３２﹒７６％

雅迪控股 （０１５８５） １﹒６３０元 跌２７﹒２３％

新絲路文旅 （００４７２） ０﹒３８０元 跌２２﹒４５％



冠捷科技 （００９０３） ２﹒０７０元 跌２２﹒７６％

坤集團 （００９２４） ０﹒９６０元 跌１７﹒２４％

亞倫國際 （００６８４） １﹒３８０元 跌１６﹒８７％

倢冠控股 （０８６０６） ０﹒３３５元 跌１５﹒１９％

中國烯谷 （０００６３） ０﹒２６５元 跌１４﹒５２％

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（ｊｔ）

