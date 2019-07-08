《中資異動》安踏瀉８％暫最差國指股，被沽空機構渾水狙擊

《經濟通通訊社８日專訊》安踏（０２０２０）現價下跌７﹒９６％，報５０﹒９元；成交

約６５０萬股，涉資３﹒４１億元。盤中一度低見５０﹒５元元，失守１０天線（５４﹒２１元

）、５０天線（５２﹒１９８元）及２０天線（５２﹒５５８元），暫為最差國指股。

沽空機構渾水建議沽空安踏，報告中指出，安踏與其下分銷商關係密切，目的是製造有利其

公司的財政報告。報告指控安踏私下操縱２７間分銷商，當中至少２５間為一線分銷商，合共佔

安踏約７０％零售額，而安踏此前堅稱，一線分銷商為公司獨立第三方。

體育用品股全線向下，李寧（０２３３１）跌２﹒９３％，報１７﹒８６元；特步

（０１３６８）走低３﹒１５％，報４﹒６１元；３６１度（０１３６１）下跌１﹒９６％，報

１﹒５元。

現時，恆生指數報２８２３６，下跌５３９點或下跌１﹒８７％，主板成交３１１﹒２９億

元。

國企指數報１０７０１，下跌１９４點或下跌１﹒７８％。

上證綜合指數報２９２１，跌８９點或跌２﹒９８％ １１９２ 人民幣。



表列同板塊或相關股份表現：



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裕元集團（００５５１） ２２﹒１５元 下跌２﹒８５％

３６１度（０１３６１） １﹒５０元 下跌１﹒９６％

特步國際（０１３６８） ４﹒６１元 下跌３﹒１５％

安踏體育（０２０２０） ５０﹒９０元 下跌７﹒９６％

申洲國際（０２３１３） １０６﹒００元 下跌２﹒７５％

李寧 （０２３３１） １７﹒８６元 下跌２﹒９３％

寶勝國際（０３８１３） １﹒８７元 下跌１﹒０６％

中國動向（０３８１８） ０﹒９９元 下跌１﹒９８％

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（ｙｋ）

