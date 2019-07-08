  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

08/07/2019 10:59

《中資異動》安踏瀉８％暫最差國指股，被沽空機構渾水狙擊

　　《經濟通通訊社８日專訊》安踏（０２０２０）現價下跌７﹒９６％，報５０﹒９元；成交
約６５０萬股，涉資３﹒４１億元。盤中一度低見５０﹒５元元，失守１０天線（５４﹒２１元
）、５０天線（５２﹒１９８元）及２０天線（５２﹒５５８元），暫為最差國指股。
　　沽空機構渾水建議沽空安踏，報告中指出，安踏與其下分銷商關係密切，目的是製造有利其
公司的財政報告。報告指控安踏私下操縱２７間分銷商，當中至少２５間為一線分銷商，合共佔
安踏約７０％零售額，而安踏此前堅稱，一線分銷商為公司獨立第三方。
　　體育用品股全線向下，李寧（０２３３１）跌２﹒９３％，報１７﹒８６元；特步
（０１３６８）走低３﹒１５％，報４﹒６１元；３６１度（０１３６１）下跌１﹒９６％，報
１﹒５元。
　　現時，恆生指數報２８２３６，下跌５３９點或下跌１﹒８７％，主板成交３１１﹒２９億
元。
　　國企指數報１０７０１，下跌１９４點或下跌１﹒７８％。
　　上證綜合指數報２９２１，跌８９點或跌２﹒９８％　１１９２　人民幣。

　　表列同板塊或相關股份表現：

　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　裕元集團（００５５１）　　２２﹒１５元　　　下跌２﹒８５％
　　３６１度（０１３６１）　　　１﹒５０元　　　下跌１﹒９６％
　　特步國際（０１３６８）　　　４﹒６１元　　　下跌３﹒１５％
　　安踏體育（０２０２０）　　５０﹒９０元　　　下跌７﹒９６％
　　申洲國際（０２３１３）　１０６﹒００元　　　下跌２﹒７５％
　　李寧　　（０２３３１）　　１７﹒８６元　　　下跌２﹒９３％
　　寶勝國際（０３８１３）　　　１﹒８７元　　　下跌１﹒０６％
　　中國動向（０３８１８）　　　０﹒９９元　　　下跌１﹒９８％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｙｋ）

返回新聞主頁

「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
最新專題
More
FOCUS08/07/2019
【FOCUS】四大行加按息贈興 港樓「乾升」有玄機?
興證快訊08/07/2019
挑戰29000之後
國際動態08/07/2019
伊朗預告鈾濃度超上限 法國譴責
生財有道05/07/2019
【百威招股】百威首日孖展借出最少63億元 料中長線股價升一成
生財有道05/07/2019
【嚟緊炒D乜】小米股價見低位可吼 互聯網業務炒未來願景
專訪05/07/2019
【駐滬專訪】嘉華國際：樓市政策「穩」字當頭 銷售策略順勢而為
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet Bonus賞你】領展TKO Gateway便攜式香薰機

【etnet Bonus賞你】荃灣千色匯及元朗千色匯 x 韓國紙雕插畫藝術家Soo Min Kim 消暑手搖沙冰杯+簡約家用收納箱

【etnet Bonus賞你】Luke Sir曾智華新書《有盈退休》

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金