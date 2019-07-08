  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

08/07/2019 13:09

《中資異動》雅迪（１５８５）跌幅收窄至２１％，公司稱業務正常

　　《經濟通通訊社８日專訊》雅迪（０１５８５）早段一度急挫逾六成，低見０﹒８８元兼創
上市新低後，現跌幅收窄至２１﹒４３％，報１﹒７６元；成交約１﹒９０億股，涉資２﹒６５
億元。
　　雅迪股價出現斷崖式下跌。公司中午發聲明確認，雅迪處於正常運營，其並不知悉今日股價
或成交量變動之任何原因。
　　現時，恆生指數報２８２８２，跌４９２點或跌１﹒７１％，主板成交４４２﹒９５億元。
國企指數報１０７１１，跌１８３點或跌１﹒６８％。
　　上證綜合指數報２９３５，跌７５點或跌２﹒５０％，成交１４１４﹒８５億元人民幣。
　　
　　表列十大跌幅股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　承興國際　　（０２６６２）　　　０﹒７６０元　　　跌８３﹒４４％
　　北京體育文化（０１８０３）　　　０﹒３４５元　　　跌８１﹒７５％
　　亞洲電視　　（００７０７）　　　０﹒０５４元　　　跌５０﹒９１％
　　中國水業　　（０１１２９）　　　０﹒３９５元　　　跌４５﹒８９％
　　平安證券　　（００２３１）　　　０﹒０４７元　　　跌３７﹒３３％

　　瑞慈醫療　　（０１５２６）　　　０﹒９４０元　　　跌２５﹒９８％
　　無縫綠色　　（０８１５０）　　　０﹒０３０元　　　跌２５﹒００％
　　中國烯谷　　（０００６３）　　　０﹒２３５元　　　跌２４﹒１９％
　　倢冠控股　　（０８６０６）　　　０﹒３００元　　　跌２４﹒０５％
　　匯思太平洋　（０８１４７）　　　０﹒１３４元　　　跌２２﹒９９％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｊｔ）

返回新聞主頁

「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
最新專題
More
FOCUS08/07/2019
【FOCUS】四大行加按息贈興 港樓「乾升」有玄機?
興證快訊08/07/2019
挑戰29000之後
國際動態08/07/2019
伊朗預告鈾濃度超上限 法國譴責
生財有道05/07/2019
【百威招股】百威首日孖展借出最少63億元 料中長線股價升一成
生財有道05/07/2019
【嚟緊炒D乜】小米股價見低位可吼 互聯網業務炒未來願景
專訪05/07/2019
【駐滬專訪】嘉華國際：樓市政策「穩」字當頭 銷售策略順勢而為
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet Bonus賞你】領展TKO Gateway便攜式香薰機

【etnet Bonus賞你】荃灣千色匯及元朗千色匯 x 韓國紙雕插畫藝術家Soo Min Kim 消暑手搖沙冰杯+簡約家用收納箱

【etnet Bonus賞你】Luke Sir曾智華新書《有盈退休》

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金