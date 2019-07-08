《中資異動》雅迪（１５８５）跌幅收窄至２１％，公司稱業務正常

《經濟通通訊社８日專訊》雅迪（０１５８５）早段一度急挫逾六成，低見０﹒８８元兼創

上市新低後，現跌幅收窄至２１﹒４３％，報１﹒７６元；成交約１﹒９０億股，涉資２﹒６５

億元。

雅迪股價出現斷崖式下跌。公司中午發聲明確認，雅迪處於正常運營，其並不知悉今日股價

或成交量變動之任何原因。

現時，恆生指數報２８２８２，跌４９２點或跌１﹒７１％，主板成交４４２﹒９５億元。

國企指數報１０７１１，跌１８３點或跌１﹒６８％。

上證綜合指數報２９３５，跌７５點或跌２﹒５０％，成交１４１４﹒８５億元人民幣。



表列十大跌幅股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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承興國際 （０２６６２） ０﹒７６０元 跌８３﹒４４％

北京體育文化（０１８０３） ０﹒３４５元 跌８１﹒７５％

亞洲電視 （００７０７） ０﹒０５４元 跌５０﹒９１％

中國水業 （０１１２９） ０﹒３９５元 跌４５﹒８９％

平安證券 （００２３１） ０﹒０４７元 跌３７﹒３３％



瑞慈醫療 （０１５２６） ０﹒９４０元 跌２５﹒９８％

無縫綠色 （０８１５０） ０﹒０３０元 跌２５﹒００％

中國烯谷 （０００６３） ０﹒２３５元 跌２４﹒１９％

倢冠控股 （０８６０６） ０﹒３００元 跌２４﹒０５％

匯思太平洋 （０８１４７） ０﹒１３４元 跌２２﹒９９％

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（ｊｔ）

