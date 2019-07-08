【駐京專電】北京住房租賃不得改變房屋內部結構分割出租

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明８日北京專電》北京市住房和城鄉建設委員會會同北京市市

場監管局今日發布《北京市住房租賃合同》《北京市房屋出租經紀服務合同》《北京市房屋承租

經紀服務合同》三個合同示範文本。相對舊版，三個合同示範文本均在說明中強調，不得改變房

屋內部結構分割出租、出租房屋人均居住面積不得低於５平方米、每個房間居住的人數不得超過

２人等有關禁止違法群租的文件規定內容。同時在合同中，通過房間整租、分租有關條款，明確

禁止違法群租。

