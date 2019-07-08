《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕５日上海專電》杭州市房管局通報稱，杭州茂國悅盈置業在
天譽灣６、１３幢項目銷售過程中違反規定，在搖號過程中未做好登記工作，嚴重干擾杭州市房
地產市場平穩健康發展，擾亂房地產市場秩序。杭州市房管局對該企業進行了約談，責令限期整
改，並予以通報批評。
杭州茂國悅盈置業為世茂集團旗下公司。官網信息顯示，世茂集團在香港和上海分別擁有世
茂房地產（００８１３）及世茂股份（滬：６００８２３）兩家上市公司。
08/07/2019 15:23
【駐滬專電】世茂天譽灣銷售違反搖號規定，遭杭州房管局通報批評
《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕５日上海專電》杭州市房管局通報稱，杭州茂國悅盈置業在
天譽灣６、１３幢項目銷售過程中違反規定，在搖號過程中未做好登記工作，嚴重干擾杭州市房
地產市場平穩健康發展，擾亂房地產市場秩序。杭州市房管局對該企業進行了約談，責令限期整
改，並予以通報批評。
杭州茂國悅盈置業為世茂集團旗下公司。官網信息顯示，世茂集團在香港和上海分別擁有世
茂房地產（００８１３）及世茂股份（滬：６００８２３）兩家上市公司。
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