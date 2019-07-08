《午市前瞻》Ａ股見獲利回吐，港股料２８０００至２８８００整固

《經濟通通訊社８日專訊》上周美國公布「大非農」數據意外造好，市場對減息憧憬減低，

美國回吐，加上Ａ股見獲利回吐，港股今早低開２６１點２８５１３，並失守百天線，隨後跌幅

擴大，一度挫５８０點低見２８１９４點，貼近５０天線（２８１９１點）後跌幅輕微收窄。個

別板塊方面，日前炒減息憧憬的本地地產股首當其衝，另外藥品股亦現沽壓，中生製藥

（０１１７７）挫４％，石藥（０１０９３）亦跌逾３％。５０隻恆指成分股全線向下。

恆指最終午收２８３０１點，跌４７３點或１﹒６４％，半日成交額４３２﹒２億元。國企

指數午收１０７１７點，跌１７７點或１﹒６３％。

Ａ股今早隨外圍回吐，上証午收報２９３６點，跌７４點或２﹒４６％。深証中午收報

９２０２點，跌２４１點或２﹒５５％。兩市半日合共成交３１４５﹒９６億元人民幣。

重磅股方面，匯控（００００５）跌０﹒８４％，報６４﹒９元；港交所（００３８８）跌

１﹒７２％，報２７３﹒６元；騰訊（００７００）挫１﹒７８％，報３５３﹒４元；中移動（

００９４１）跌０﹒７１％，報７０﹒４元；友邦保險（０１２９９）走低１﹒８６％，報

８４﹒６５元。



＊本地地產股普遍回吐，醫藥股現沽壓＊



早前市場憧憬美國減息周期到來，惟美國經濟數據造好令減息願望減低，地產股亦開始明顯

回吐，九倉置業（０１９９７）挫４％，報５２﹒８元，為今日最差表現藍籌；恆基地產

（０００１２）跌２﹒３９％，報４２﹒９５元；新地（０００１６）走低２﹒３４％，報

１３３﹒４元；新世界（０００１７）亦跌２﹒５３％，報１２﹒３２元；恆隆地產

（００１０１）跌２﹒１９％，報１８﹒７８元；長實集團（０１１１３）跌１﹒６２％，報

６０﹒８元。

中生製藥早前因公司即將推出多隻新藥而股價造好，惟今日大市情況疲弱，股份亦隨市捱沽

挫３﹒９８％，報８﹒４５元；石藥集團走低３﹒４２％，報１２﹒４２元；藥明生物

（０２２６９）跌１﹒９４％，報７３﹒２元；國藥控股（０１０９９）跌１﹒２９％，報

２６﹒８元；華潤醫藥（０３３２０）跌２﹒２７％，報８﹒６３元。

汽車股方面，早前大行花旗表示，吉利（００１７５）的汽車黃金周期即將完結，並大幅下

調其目標價，股份今日繼續受消息拖累，半日跌３﹒６３％，報１２﹒２２元；華晨

（０１１１４）跌０﹒７９％，報８﹒８元；比亞迪股份（０１２１１）跌２﹒２％，報

４６﹒７５元；廣汽集團（０２２３８）跌１﹒０７％，報８﹒３３元；長城汽車

（０２３３３）跌１﹒４９％，報５﹒９４元。



＊黃金股續走弱，人幣下挫拖累航空股＊



美國減息預期降低，刺激美元造好，美元指數於上周五（５日）曾一度大升４５１２點子，

並重返９７點關口，現報９７﹒２１１９，投資者對黃金需求隨即降低，金股下挫，中國黃金國

際（０２０９９）跌４﹒９６％，報９﹒１９元；靈寶黃金（０３３３０）跌２﹒７８％，報１

﹒４元；招金礦業（０１８１８）跌３﹒４７％，報８﹒３５元；山東黃金（０１７８７）跌３

﹒２３％，報１４﹒９８元；壇金礦業（００６２１）跌２﹒５６％，報０﹒０３８元。

人民幣中間價較上日回落１８４點子，今日報６﹒８８８１。離岸人民幣曾跌３３點子或跌

０﹒０４７９％。報６﹒８９４１，航空股受壓，中國國航（００７５３）跌３﹒４％，報

７﹒９５元；東方航空（００６７０）挫４﹒１６％，報４﹒６１元；南方航空（０１０５５）

跌４﹒２１％，報５﹒４６元；國泰航空（００２９３）跌１﹒５４％，報１１﹒５４元；中銀

航空租賃（０２５８８）微跌０﹒８３％，報６５﹒７５元。

銀保監負責人表示，針對近期部分房地產信託業務增速過快、增量過大的信託公司，當局要

求這些信託公司增強大局意識，嚴格落實「房住不炒」的總要求，嚴格執行房地產市場調控政策

和現行房地產信託監管要求。內房股跌幅顯著，中海外（００６８８）插３﹒０５％，報

２８﹒６元；華潤置地（０１１０９）亦跌２﹒９５％，報３４﹒６元；融創（０１９１８）跌

３﹒０２％，報３６﹒９５元；碧桂園（０２００７）跌２﹒５３％，報１１﹒５６元；中國恆

大（０３３３３）跌１﹒５７％，報２１﹒９５元。

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＊黃志陽：九倉集團九倉置業待低位買入＊



港股今日一度大瀉５００多點，財經分析員黃志陽向《經濟通通訊社》表示，美股上星期五

（５日）雖然跌百多點，但不致於令港股今日瀉幾百點，故相信Ａ股急跌，比美國減息預期降溫

，更影響港股走勢。內地股市今早開市便一直下挫，雖然沒有特別負面消息，但可能由於之前中

美同意重啟談判令股市炒熱，滬綜指在三千點以上徘徊了一段時間，如今消息被消化後，故見獲

利回吐。

他認為，港股自６月中升破２８０００點關口後暫未有跌穿，未來預料仍會嚴守在這關口上

，若中美貿談沒有傳出壞消息，預計本周會在２８０００至２８８００點之間作整固。

本港地產股今日受壓，黃志陽指，本地地產股自６月起有不錯的反彈，但九龍倉集團

（００００４）升幅還未算太多，若投資者持有該股，暫不用減持，可續持有；而未持貨者，可

以待股價回落至廿天線（約２０﹒５元）才考慮買入。另外，他指九倉置業（０１９９７）可待

價位固吐至５１元才考慮買入。（ｊｔ、ｕｌ）

