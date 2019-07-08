【北水炒Ｄ乜】北水淨流入１２﹒３億，買騰訊萬科金蝶沽融創招行

《經濟通通訊社８日專訊》港股周一裂口低開２６１點，連失十天（約２８５７２）及百天

線（約２８６２５），息口走勢敏感的本地地產股率先受壓，加上Ａ股因外資急撤亦見大幅下挫

，拖累恆指跌幅進一步擴大，最低曾見２８１９４挫５８０點，險守５０天線（２８１９２點）

，最終恆指收報２８３３１，跌４４３點或１﹒５４％。

按額度計算，北水全日淨流入１２﹒３１億人民幣，較上周五（５日）增加７﹒９６億人民

幣或１﹒８倍。北水淨買入最多的個股依次是騰訊控股（００７００）、萬科企業

（０２２０２）及金蝶國際（００２６８）；淨賣出最多的依次是融創中國（０１９１８）、招

行（０３９６８）和吉利汽車（００１７５）。

主板成交額７５７﹒０５元，較上周五增加３４﹒６％，其中港股通成交８２﹒５億元，佔

總成交１０﹒９％。



＊北水追騰訊金蝶＊



減息預期降溫，騰訊隨大市受壓，股價全日跌２﹒４５％，但無阻２﹒５７億北水淨買入該

股。銀保監加強房託風險防控，市場擔心監管加碼或導致融資渠道收緊，但萬科企業股價僅微跌

０﹒１６％，並獲１﹒１８億北水淨買入，同屬內房股的融創中國（０１９１８）卻遭８９６９

萬北水沽出，股價跌１﹒８４％。

金蝶主席徐少春於今早的電話會議上解釋，早前減持金蝶股權所得資金主要用作減債、慈善

及個人用途，惜其減持時間剛好在盈警發出前兩周，惹人猜疑，股價最多插水１６﹒５４％，全

日仍跌１３﹒５３％，收報６﹒９元，但投資者趁低吸納，約１﹒１４億北水湧入金蝶。

另外，招行遭８４５１萬北水沽出，股價下跌２﹒３３％。全國銀行間同業拆借中心通報批

評招行及平安銀行，因兩家銀行７月２日在銀行間債券回購市場達成ＤＲ００１為０﹒０９％的

異常利率交易，經自查為交易員操作失誤所致。（ｂｎ）

