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08/07/2019 17:40

【北水炒Ｄ乜】北水淨流入１２﹒３億，買騰訊萬科金蝶沽融創招行

　　《經濟通通訊社８日專訊》港股周一裂口低開２６１點，連失十天（約２８５７２）及百天
線（約２８６２５），息口走勢敏感的本地地產股率先受壓，加上Ａ股因外資急撤亦見大幅下挫
，拖累恆指跌幅進一步擴大，最低曾見２８１９４挫５８０點，險守５０天線（２８１９２點）
，最終恆指收報２８３３１，跌４４３點或１﹒５４％。
　　按額度計算，北水全日淨流入１２﹒３１億人民幣，較上周五（５日）增加７﹒９６億人民
幣或１﹒８倍。北水淨買入最多的個股依次是騰訊控股（００７００）、萬科企業
（０２２０２）及金蝶國際（００２６８）；淨賣出最多的依次是融創中國（０１９１８）、招
行（０３９６８）和吉利汽車（００１７５）。
　　主板成交額７５７﹒０５元，較上周五增加３４﹒６％，其中港股通成交８２﹒５億元，佔
總成交１０﹒９％。

＊北水追騰訊金蝶＊

　　減息預期降溫，騰訊隨大市受壓，股價全日跌２﹒４５％，但無阻２﹒５７億北水淨買入該
股。銀保監加強房託風險防控，市場擔心監管加碼或導致融資渠道收緊，但萬科企業股價僅微跌
０﹒１６％，並獲１﹒１８億北水淨買入，同屬內房股的融創中國（０１９１８）卻遭８９６９
萬北水沽出，股價跌１﹒８４％。
　　金蝶主席徐少春於今早的電話會議上解釋，早前減持金蝶股權所得資金主要用作減債、慈善
及個人用途，惜其減持時間剛好在盈警發出前兩周，惹人猜疑，股價最多插水１６﹒５４％，全
日仍跌１３﹒５３％，收報６﹒９元，但投資者趁低吸納，約１﹒１４億北水湧入金蝶。
　　另外，招行遭８４５１萬北水沽出，股價下跌２﹒３３％。全國銀行間同業拆借中心通報批
評招行及平安銀行，因兩家銀行７月２日在銀行間債券回購市場達成ＤＲ００１為０﹒０９％的
異常利率交易，經自查為交易員操作失誤所致。（ｂｎ）

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