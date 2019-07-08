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即市新聞

08/07/2019 16:47

《美元走勢－羅明立》留意鮑威爾國會聽證會證詞

　　　　　　　　　　　　　　最高　　　　　　　最低　　　　　　東京收市　

　　　美元╱日圓　　　　１０８﹒４６　　　１０８﹒５８　　　１０８﹒４６
　　　歐元╱美元　　　　１﹒１２２４　　　１﹒１２３４　　　１﹒１２２４
　　　英鎊╱美元　　　　１﹒２５２３　　　１﹒２５３３　　　１﹒２５２３
　　　美元╱瑞郎　　　　０﹒９９１４　　　０﹒９９２２　　　０﹒９９１４
　　　美元╱港元　　　　７﹒７９４５　　　７﹒８００１　　　７﹒７９４５

　　《美元走勢》美國６月份失業率雖由５月的３﹒６％輕微攀升上３﹒７％，但非農職位增加
２２﹒４萬份，好於預期。至於工資於６月份則連續第二個月保持於３﹒１％年增長，但低於市
場估計。觀察上述數字，聯儲局實在沒理據要作減息，但市場仍然認為本月底美聯儲有機會減息
１╱４厘，以減低經濟下行的風險，但就相信大幅減半厘的機會不高，刺激美元回升。
　　本周市場焦點相信會在美聯儲局長鮑威爾身上。周三（１０日）及周四（１１日），鮑威爾
將會在國會金融委員會的聽證會上講解其對美國未來經濟及貨幣政策的看法。上次鮑威爾暗示要
減息，當時是面對著中美貿易磨擦有機會加深的情況下作出。現在中美關係已見緩和，加上美國
６月份就業數字理想，鮑威爾會否改變其寬鬆的貨幣政策取向這實在值得我國留意。另外，同為
周四，聯儲局將公開其６月份議息會議記錄。料市場亦可從中覷探出聯儲局的貨幣政策方向。
　　美匯指數回升至９７﹒２水平，但美元整體主要在高位橫行。　　　
　
　　　　　　　　　　　方向　　　　入市價　　　　　　目標位　　　　　　　止蝕　

　　　美元╱日圓　　買入日圓　　１０８﹒００　　　１０６﹒７０　　　１０８﹒５０
　　　歐元╱美元　　買入歐元　　１﹒１２３０　　　１﹒１４５０　　　１﹒１１７０
　　　英鎊╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱瑞郎　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱加元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　澳元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　紐元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望

《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》

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「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
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