《移交逃犯》傳接任律政司長，湯家驊闢謠稱賣樓因近年少美國居住

《逃犯條例》修訂爭議後，外界揣測行政會議成員湯家驊或接替律政司司長鄭若驊。行會成

員利益申報登記冊上，湯家驊上月刪去了一項美國物業。莫非，他打算賣樓迎接新官職？

湯家驊回應傳媒查詢時說解釋，賣樓主要因近年與太太較少回美國居住，所以才有此決定，

更斥傳言沒有事實根據是「造謠」。《香港經濟日報》（ｚｚ）

