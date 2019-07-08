恆地（０００１２）上月就大埔蕉坑項目申請放寬密度作公私營模式發展，將３年前已獲批
的單位數目７９５伙，擬增至２２５０伙，諮詢期內暫收４７份申述，近９成意見反對。
《香港經濟日報》
08/07/2019 08:37
【本港樓市】恒地（１２）蕉坑地申建２２５０伙，諮詢錄９成反對
恆地（０００１２）上月就大埔蕉坑項目申請放寬密度作公私營模式發展，將３年前已獲批
的單位數目７９５伙，擬增至２２５０伙，諮詢期內暫收４７份申述，近９成意見反對。
《香港經濟日報》
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