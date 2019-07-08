【強積金】積金局：截至去年底「百萬富翁」帳戶達５萬個

積金局主席黃友嘉指，截至去年底，強積金（ＭＰＦ）累積逾１００萬元的帳戶已有５萬個

。

黃友嘉昨（７日）在網誌「積金﹒誌」指，據最新數據顯示，整體ＭＰＦ帳戶數目趨近

１０００萬，達９７６萬個，一年間新增９萬名或增３％計劃成員，「百萬富翁」的帳戶佔總戶

口約０﹒５％。

至於每名成員累積ＭＰＦ平均數為１８﹒６萬元，與１０年前比較，升幅達１﹒９倍。

黃友嘉又說，ＭＰＦ資產由實施初期的１５７億元，１９年後現接近９０００億元。

《香港經濟日報》

