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08/07/2019 18:40

【企業盈警】吉利料中期盈利倒退４０％，中國市場銷量下跌超預期

　　《經濟通通訊社８日專訊》吉利汽車（００１７５）發盈警，預計截至今年６月３０日止六
個月股東應佔淨溢利將減少約４０％，去年同期淨利為６６﹒７億元人民幣。
　　集團表示，上半年淨利減少主要由於在中國市場汽車整體銷量下跌超出預期，以及主動減少
經銷商總庫存，從而對集團於同期之銷量及利潤率產生負面影響。（ｂｉ）

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