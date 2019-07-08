【本港樓市】十大屋苑周末成交量未見突破，一手新盤登場搶客

《經濟通通訊社８日專訊》中原地產十大屋苑本周末錄得８宗成交，與上周相同，零成交屋

苑收窄至４個。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，受中美貿易戰氣氛緩和及下半

年有機會減息等利好因素影響，７月份樓市明顯回暖，成交起動。

陳永傑指出，新界區持續有新盤加推，吸引大批準買家睇樓入票，反映市場剛性需求強烈。

二手業主持貨力強，對後市充滿信心，叫價態度未有軟化，不少買家轉向首期較低的一手新盤，

令二手成交量未見突破。



＊美聯：連續７周維持個位數成交＊



另外，據美聯物業分行統計，剛過去的周末（７月６日至７月７日）十大二手藍籌屋錄得約

３宗買賣成交，按周回落約５７﹒１％，連續７周維持個位成交宗數。至於按１５大屋苑計，剛

過去周末同樣錄得約３宗買賣成交，較上周約１０宗，跌約７成。

美聯物業住宅部行政總裁布少明表示，不少新盤開價吸引，搶佔市場焦點及客源，與此同時

，二手樓價回升窒礙交投，令十大屋苑成交量報跌，但置業剛需強勁，加上美國年內有望減息，

相信在樓市利好因素持續下，準買家重拾入市步伐，預期本月一、二手交投表現向好，樓價則可

望輕微回升。



＊二手交投料穩步回升＊



綜合利嘉閣地產分行網絡數據，在過去的周末日（７月６至７月７日）十大指標屋苑累錄６

宗二手買賣個案，與上周末（６月２９至６月３０日）的５宗上升２０％。利嘉閣地產總裁廖偉

強預計，隨著中美貿易戰談判進展順利，以及將可能下調息口等利好消息，增加買家對後市信心

，相信二手交投有望穩步回升。（ｃｌ）

