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即市新聞

08/07/2019 09:06

【本港樓市】十大屋苑周末成交量未見突破，一手新盤登場搶客

　　《經濟通通訊社８日專訊》中原地產十大屋苑本周末錄得８宗成交，與上周相同，零成交屋
苑收窄至４個。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，受中美貿易戰氣氛緩和及下半
年有機會減息等利好因素影響，７月份樓市明顯回暖，成交起動。
　　陳永傑指出，新界區持續有新盤加推，吸引大批準買家睇樓入票，反映市場剛性需求強烈。
二手業主持貨力強，對後市充滿信心，叫價態度未有軟化，不少買家轉向首期較低的一手新盤，
令二手成交量未見突破。

＊美聯：連續７周維持個位數成交＊

　　另外，據美聯物業分行統計，剛過去的周末（７月６日至７月７日）十大二手藍籌屋錄得約
３宗買賣成交，按周回落約５７﹒１％，連續７周維持個位成交宗數。至於按１５大屋苑計，剛
過去周末同樣錄得約３宗買賣成交，較上周約１０宗，跌約７成。
　　美聯物業住宅部行政總裁布少明表示，不少新盤開價吸引，搶佔市場焦點及客源，與此同時
，二手樓價回升窒礙交投，令十大屋苑成交量報跌，但置業剛需強勁，加上美國年內有望減息，
相信在樓市利好因素持續下，準買家重拾入市步伐，預期本月一、二手交投表現向好，樓價則可
望輕微回升。

＊二手交投料穩步回升＊

　　綜合利嘉閣地產分行網絡數據，在過去的周末日（７月６至７月７日）十大指標屋苑累錄６
宗二手買賣個案，與上周末（６月２９至６月３０日）的５宗上升２０％。利嘉閣地產總裁廖偉
強預計，隨著中美貿易戰談判進展順利，以及將可能下調息口等利好消息，增加買家對後市信心
，相信二手交投有望穩步回升。（ｃｌ）

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