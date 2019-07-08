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即市新聞

08/07/2019 11:23

【港元利率】隔夜息回落至２﹒２厘，一個月期錄半年來最大跌幅

　　《經濟通通訊社８日專訊》港元匯價及拆息強勢今日緩和，港匯一度再觸７﹒８中間線，而
拆息亦普遍走低，僅六個月及十二個月拆息錄得升幅，其中，隔夜息大跌０﹒８２厘，報
２﹒２２９６厘，而一個月及三個月期港美息差亦收窄，令倒掛情況收歛。
　　與樓按相關的一個月拆息兩連跌，今日跌０﹒２９厘至２﹒６８５厘，為１月２日以來最大
跌幅，並較同期美息高出的幅度由上周五的６２個基點收窄至今日的３２個基點。而３個月拆息
亦終止３連升，降至２﹒６０３５７厘，較同期美息高出約２９基點。
　　港元匯價今早在７﹒７９４４－７﹒７８之間上落，最新報７﹒７９６８，較前收市價跌０
﹒０２％。　
　　全球最大啤酒商百威英博分拆出來的子公司百威亞太（０１８７６）正在招股，集資最多
７６４﹒４７億元，為２０１９年迄今全球最大宗ＩＰＯ。市場對該股反應熱烈，首日孖展已超
額認購。
　　星展香港經濟研究部執行董事及首席中國經濟師梁兆基認為，近日港元拆息高企，主要由於
個別大型招股導致大量資金凍結，加上美國聯儲局在今年下半年減息的機會大，相信拆息會在短
期內回落，暫時未有確實證據顯示拆息高企與走資有關。同時，美銀美林報告亦指出，港元近日
強勢只屬暫時性；預計年底前港元將回調至７﹒８５兌１美元。
　　上周五，美國公布的６月份非農新增職位２２﹒４萬個，遠高於市場預期的１６萬個，削弱
聯儲局大幅減息的理據，拖累今日港股表現。（ｃｌ）

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「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
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