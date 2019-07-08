  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

08/07/2019 17:21

【企業盈喜】歡喜傳媒（１００３）料中期業績轉虧為盈

　　《經濟通通訊社８日專訊》歡喜傳媒（０１００３）公布，根據對集團截至今年６月３０日
止六個月帳目的初步審閱，集團預期可轉虧為盈，收益及利潤相比２０１８年同期大幅提高。
　　公司解釋，主要因為（ｉ）集團之主營業務電影及電視劇版權投資及歡喜首映流媒體平台的
收益預計為去年同期（去年同期：約８４７５萬元）的十倍以上；及（ｉｉ）期內確認以股份為
基礎付款之開支相比去年同期（去年６月３０日：約６５４７萬元）顯著減少。
　　公司預期中期業績將於８月底前公布。（ｂｎ）

返回新聞主頁

「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
最新專題
More
生財有道08/07/2019
安踏遭渾水狙擊 指控制分銷商造假虛假地提升利潤率
中國故事08/07/2019
【科創板啟動】25家企業22日上市集資311億 或存破發風險
生財有道08/07/2019
《開市Good Morning》涂國彬：領展持貨者不需急沽
FOCUS08/07/2019
【FOCUS】四大行加按息贈興 港樓「乾升」有玄機?
興證快訊08/07/2019
挑戰29000之後
國際動態08/07/2019
伊朗預告鈾濃度超上限 法國譴責
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet Bonus賞你】領展TKO Gateway便攜式香薰機

【etnet Bonus賞你】荃灣千色匯及元朗千色匯 x 韓國紙雕插畫藝術家Soo Min Kim 消暑手搖沙冰杯+簡約家用收納箱

【etnet Bonus賞你】Luke Sir曾智華新書《有盈退休》

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金