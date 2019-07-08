《經濟通通訊社８日專訊》歡喜傳媒（０１００３）公布，根據對集團截至今年６月３０日
止六個月帳目的初步審閱，集團預期可轉虧為盈，收益及利潤相比２０１８年同期大幅提高。
公司解釋，主要因為（ｉ）集團之主營業務電影及電視劇版權投資及歡喜首映流媒體平台的
收益預計為去年同期（去年同期：約８４７５萬元）的十倍以上；及（ｉｉ）期內確認以股份為
基礎付款之開支相比去年同期（去年６月３０日：約６５４７萬元）顯著減少。
公司預期中期業績將於８月底前公布。（ｂｎ）
08/07/2019 17:21
【企業盈喜】歡喜傳媒（１００３）料中期業績轉虧為盈
《經濟通通訊社８日專訊》歡喜傳媒（０１００３）公布，根據對集團截至今年６月３０日
止六個月帳目的初步審閱，集團預期可轉虧為盈，收益及利潤相比２０１８年同期大幅提高。
公司解釋，主要因為（ｉ）集團之主營業務電影及電視劇版權投資及歡喜首映流媒體平台的
收益預計為去年同期（去年同期：約８４７５萬元）的十倍以上；及（ｉｉ）期內確認以股份為
基礎付款之開支相比去年同期（去年６月３０日：約６５４７萬元）顯著減少。
公司預期中期業績將於８月底前公布。（ｂｎ）
|生財有道08/07/2019
安踏遭渾水狙擊 指控制分銷商造假虛假地提升利潤率
|中國故事08/07/2019
【科創板啟動】25家企業22日上市集資311億 或存破發風險
|生財有道08/07/2019
《開市Good Morning》涂國彬：領展持貨者不需急沽
|FOCUS08/07/2019
【FOCUS】四大行加按息贈興 港樓「乾升」有玄機?
|興證快訊08/07/2019
挑戰29000之後
|國際動態08/07/2019
伊朗預告鈾濃度超上限 法國譴責
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰