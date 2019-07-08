【企業盈喜】歡喜傳媒（１００３）料中期業績轉虧為盈

《經濟通通訊社８日專訊》歡喜傳媒（０１００３）公布，根據對集團截至今年６月３０日

止六個月帳目的初步審閱，集團預期可轉虧為盈，收益及利潤相比２０１８年同期大幅提高。

公司解釋，主要因為（ｉ）集團之主營業務電影及電視劇版權投資及歡喜首映流媒體平台的

收益預計為去年同期（去年同期：約８４７５萬元）的十倍以上；及（ｉｉ）期內確認以股份為

基礎付款之開支相比去年同期（去年６月３０日：約６５４７萬元）顯著減少。

公司預期中期業績將於８月底前公布。（ｂｎ）

