【企業盈警】新百利融資料首季錄不逾３００萬元除稅後虧損

《經濟通通訊社８日專訊》新百利融資（０８４３９）表示，預期截至今年６月３０日止三

個月，錄得不超過３００萬元之除稅後虧損，而去年同期則為錄得除稅後溢利約３０萬元。

公司表示，產生虧損主要是由於（ｉ）項目流量有所放緩，加上項目延遲完成，令收益減少

；及（ｉｉ）營運開支之一般增加。

公司料於８月中公布首個季度業績。（ｂｎ）

