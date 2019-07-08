《經濟通通訊社８日專訊》新百利融資（０８４３９）表示，預期截至今年６月３０日止三
個月，錄得不超過３００萬元之除稅後虧損，而去年同期則為錄得除稅後溢利約３０萬元。
公司表示，產生虧損主要是由於（ｉ）項目流量有所放緩，加上項目延遲完成，令收益減少
；及（ｉｉ）營運開支之一般增加。
公司料於８月中公布首個季度業績。（ｂｎ）
08/07/2019 18:05
【企業盈警】新百利融資料首季錄不逾３００萬元除稅後虧損
《經濟通通訊社８日專訊》新百利融資（０８４３９）表示，預期截至今年６月３０日止三
個月，錄得不超過３００萬元之除稅後虧損，而去年同期則為錄得除稅後溢利約３０萬元。
公司表示，產生虧損主要是由於（ｉ）項目流量有所放緩，加上項目延遲完成，令收益減少
；及（ｉｉ）營運開支之一般增加。
公司料於８月中公布首個季度業績。（ｂｎ）
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