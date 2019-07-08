【企業盈喜】宏華集團（１９６）料六個月由虧轉盈

《經濟通通訊社８日專訊》宏華集團（００１９６）發盈喜，預期截至今年６月底止六個

月將錄得溢利，而去年同期則錄得虧損。

集團指，扭虧為盈一是由於期內生產經營情況較去年同期大幅好轉，銷售收入同比大幅增長

；二是由於集團與第一大股東持續發揮協同效應，期內獲得其更多優惠貸款和授信額度以助力集

團業務增長；三是由於集團降成本、控費用等積極舉措的影響，公司營運水準持續提升。

（ｋｉ）

