《經濟通通訊社８日專訊》宏華集團（００１９６）發盈喜，預期截至今年６月底止六個
月將錄得溢利，而去年同期則錄得虧損。
集團指，扭虧為盈一是由於期內生產經營情況較去年同期大幅好轉，銷售收入同比大幅增長
；二是由於集團與第一大股東持續發揮協同效應，期內獲得其更多優惠貸款和授信額度以助力集
團業務增長；三是由於集團降成本、控費用等積極舉措的影響，公司營運水準持續提升。
（ｋｉ）
08/07/2019 17:47
【企業盈喜】宏華集團（１９６）料六個月由虧轉盈
《經濟通通訊社８日專訊》宏華集團（００１９６）發盈喜，預期截至今年６月底止六個
月將錄得溢利，而去年同期則錄得虧損。
集團指，扭虧為盈一是由於期內生產經營情況較去年同期大幅好轉，銷售收入同比大幅增長
；二是由於集團與第一大股東持續發揮協同效應，期內獲得其更多優惠貸款和授信額度以助力集
團業務增長；三是由於集團降成本、控費用等積極舉措的影響，公司營運水準持續提升。
（ｋｉ）
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