《小傳日記》減息半厘難奢望，魚缸急回好重創！

《小傳日記》花旗國上星期五（５日）嘅非農業新增職位數據遠好過預期嘅１６萬個，有超

過２２萬個，殺缸友一個措手不及。呢項數據對於月底議息嘅聯儲局嚟講有重要嘅參考價值，所

以今鋪「孖屐」對於７月減息半厘嘅希望凍過水囉。上星期五美股全線下挫，香缸呢邊一開市就

瀉２６１點報２８５１３，即失守１００天線（２８６２４點）同１０天線（２８５６８點），

加上Ａ場回吐受科創板本周集中申購影響，魚缸最多下瀉５８０點見２８１９４點，險守５０天

線（２８１９１點）。午後，魚缸持續弱勢，最後全日收報２８３３１，跌４４３點，或跌約個

半巴仙，成交有７５７﹒０５億銀增加近三成半。

藍戰士大部分時間都全線捱沽，減息預期降溫，磚頭佬急回。此外，吉利（００１７５）仲

未止跌，再挫逾４巴仙，報１２﹒１６銀，係最差表現藍戰士。金沙（０１９２８）逆市揚近半

巴仙，報３８﹒９銀，係全日僅有上升嘅藍戰士。國貨報１０７２５，下跌１６９點，跌幅約個

半巴仙。

Ａ場方面，上證指數報２９３３，跌７７點或跌近３巴仙；深成指數報９１８６，跌２５６

點或跌近３巴仙，滬深兩市成交有近４６８２億銀。

重磅股全線下挫，本地銀行陸續加按揭利率，大象（００００５）軟近１巴仙，報６５銀；

ＱＱ（００７００）瀉逾２巴仙，報３５１銀；生發發（００３８８）亦隨市走低近２巴仙，報

２７４﹒２銀；ＡＩＡ（０１２９９）急回２巴仙，報８４﹒５５銀，失守１０天線

（８４﹒５７銀）；神州移動（００９４１）跌近１巴仙，報７０﹒３巴仙；建行

（００９３９）滑逾１巴仙，報６﹒１９銀。



＊減半厘渺茫磚頭佬徬徨，銀監又出馬內房被嚇怕＊



上周花旗國就公布咗就業數據，令孖屐都大跌眼鏡，嚴重影響魚缸對七月底減息嘅預期，呢

個消息對於息口好敏感嘅本地磚頭佬嚟講就當然唔太ｈａｐｐｙ啦。其中，九倉置業

（０１９９７）跌低３巴仙，報５３﹒５銀。新世界（０００１７）同新地（０００１６）一樣

仆倒２巴仙，前者報１２﹒３８銀，後者收１３４﹒５銀。恆地（０００１２）就大埔蕉坑申建

２２５０伙，諮詢錄９成反對，埋單趴低２巴仙，報４３﹒０５銀。信置（０００８３）碌低１

巴仙，報１３﹒３２銀。恆隆地產（００１０１）畀美銀美林睇好，畀咗「掃貨」評級同「他屐

」去到２４史蚊，不過佢埋單都喺唔見２巴仙，報１８﹒８４銀。

銀保監話神州磚頭佬嘅地產信託業務增速太過快，警告磚頭佬要落實「房住不炒」嘅要求，

令到神州磚頭佬今日齊齊向下望，恆大（０３３３３）同融創中國（０１９１８）一樣趴低近２

巴仙，前者報２１﹒９５銀，後者收３７﹒４銀。碧桂園（０２００７）都跟隊仆低逾３巴仙，

報１１﹒４８銀。華潤置地（０１１０９）縮水４巴仙，報３４﹒２銀。萬科企業

（０２２０２）軟一格報３１﹒３銀。



＊醫藥皆回吐缸友速速逃，安踏遭狙擊擬造假收益＊



醫藥佬今日普遍出現回吐，缸友們急急散貨。兩大醫藥藍戰士之一中生製藥（０１１７７）

上星期連踢四日累升逾一成，成為最強藍戰士之後，今日大劈逾３巴仙，報８﹒５銀。另外石藥

（０１０９３）就繼續仆低近３巴仙，報１２﹒５２銀，暫時三連跌兼三連陰，失咗十天線（約

１２﹒６５元）。其他醫藥佬都軟腳蟹，藥明康德（０２３５９）及三生製藥（０１５３０）齊

齊跣低逾２巴仙，報６９﹒２銀及１３﹒８銀。藥明生物（０２２６９）亦軟近２巴仙，報

７３﹒４５銀。

沽空機構渾水狙擊安踏（０２０２０），指控佢同分銷商關係密切，仲製造有利自己嘅財政

報告，涉嫌造假，今日中午停牌前埋單剎車逾７巴仙，報５１﹒２５銀。至於其他體育用品佬及

紡織佬都表現麻麻，申洲（０２３１３）縮水近３巴仙，報１０６銀。特步國際（０１３６８）

跣低逾２巴仙，報４﹒６４銀。李寧（０２３３１）仆低逾１巴仙，報１８﹒１６銀。



＊食品股下挫日清現走貨，內險被整治跌勢終難止＊



食品佬亦都難逃跟住魚缸縮水嘅命運，康師傅（００３２２）撻低近４巴仙，報１３﹒０８

銀。蒙牛乳業（０２３１９）跣低逾２巴仙，報３１銀。旺旺（００１５１）仆低近２巴仙，報

６﹒２５銀。日清食品（０１４７５）就畀大和降評級到優於魚缸，雖然「他屐」由

５﹒４４銀升到６﹒３８銀，但今日埋單都要縮水近２巴仙，報５﹒９６銀。不過，華潤啤酒（

００２９１）就逆行踢高近１巴仙，報３７﹒５５銀。

銀保監近期向銀行保險機構話，將會展開保險機構股權同關聯交易專項嘅整治工作，要求年

內前分別交出自查報告、整改報告，內險佬即時嚇到怕怕。太保（０２６０１）剎車近３巴仙，

報３０銀。新華保險（０１３３６）跣低逾２巴仙，報３７﹒４元銀。太平（００９６６）跣低

逾２巴仙，報２１﹒０５銀。國壽（０２６２８）撻低近２巴仙，報１９﹒６２銀。平保

（０２３１８）仆低逾１巴仙，報９５﹒５５銀。人保（０１３３９）軟近１巴仙，報３﹒０７

銀。請請！



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