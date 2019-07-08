《真知灼見－溫灼培》澳元走勢再受關注

《真知灼見》從２０１８年１０月至２０１９年４月期間，７０美仙一直為澳元重要支持，

但自今年５月跌穿後，這卻成了澳元的一個重要阻力位置。上周澳元再度上破７０美仙，這實在

值得鼓舞。



＊澳洲今年再減息機會下限＊



上周澳元上破７０美仙這重要阻力並非無因，澳洲經濟雖然強差人意，其樓市更是當中最弱

環節。兩大城市－－悉尼及墨爾本，平均樓價按年比分別跌約１０％，導致澳洲央行要急忙於

６月及７月議息會各減息２５個基點。由於減息後需時發揮其效益，加上上周澳洲國會通過一個

總值１５８０億澳元的減稅方案，對穩定當地樓市及消費市場可起一定作用。這一切大大降低澳

央行今年內再減息的機會。另邊廂，中美貿易磨擦趨緩和，以澳洲經濟對中國的依賴，中國經濟

有望穩定對澳元同屬利好。假如月底聯儲局落實減息又或歐洲央行於本月２５日議息會上宣布加

大量寬金額，不排除可為澳元帶來額外上升動力。澳元現首要考驗是７１美仙這個長期下降軌的

阻力線，如成本突破，下一考驗位置料７３美仙。



＊英脫歐及伊朗局勢需留意＊



看好澳元同時有兩個市場風險要留意。由於不少投資者有投資於英國，如英國一旦「硬脫歐

」，其對全球金融市場的衝擊是不能忽視。而伊朗由於位於中東石油出口的咽喉，倘因戰亂阻礙

了全球油供應，這也可對全球經濟以至全球資產價格，包括澳元在內不利。

《恆生銀行首席市場策略員 溫灼培》

（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）

