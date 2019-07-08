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08/07/2019 09:11

【強積金】積金局：截至去年底「百萬富翁」帳戶達５萬個

　　積金局主席黃友嘉指，截至去年底，強積金（ＭＰＦ）累積逾１００萬元的帳戶已有５萬個

　　黃友嘉昨（７日）在網誌「積金﹒誌」指，據最新數據顯示，整體ＭＰＦ帳戶數目趨近
１０００萬，達９７６萬個，一年間新增９萬名或增３％計劃成員，「百萬富翁」的帳戶佔總戶
口約０﹒５％。
　　至於每名成員累積ＭＰＦ平均數為１８﹒６萬元，與１０年前比較，升幅達１﹒９倍。
　　黃友嘉又說，ＭＰＦ資產由實施初期的１５７億元，１９年後現接近９０００億元。
《香港經濟日報》

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