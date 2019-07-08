積金局主席黃友嘉指，截至去年底，強積金（ＭＰＦ）累積逾１００萬元的帳戶已有５萬個
。
黃友嘉昨（７日）在網誌「積金﹒誌」指，據最新數據顯示，整體ＭＰＦ帳戶數目趨近
１０００萬，達９７６萬個，一年間新增９萬名或增３％計劃成員，「百萬富翁」的帳戶佔總戶
口約０﹒５％。
至於每名成員累積ＭＰＦ平均數為１８﹒６萬元，與１０年前比較，升幅達１﹒９倍。
黃友嘉又說，ＭＰＦ資產由實施初期的１５７億元，１９年後現接近９０００億元。
《香港經濟日報》
08/07/2019 09:11
【強積金】積金局：截至去年底「百萬富翁」帳戶達５萬個
積金局主席黃友嘉指，截至去年底，強積金（ＭＰＦ）累積逾１００萬元的帳戶已有５萬個
。
黃友嘉昨（７日）在網誌「積金﹒誌」指，據最新數據顯示，整體ＭＰＦ帳戶數目趨近
１０００萬，達９７６萬個，一年間新增９萬名或增３％計劃成員，「百萬富翁」的帳戶佔總戶
口約０﹒５％。
至於每名成員累積ＭＰＦ平均數為１８﹒６萬元，與１０年前比較，升幅達１﹒９倍。
黃友嘉又說，ＭＰＦ資產由實施初期的１５７億元，１９年後現接近９０００億元。
《香港經濟日報》
|國際動態08/07/2019
伊朗預告鈾濃度超上限 法國譴責
|生財有道05/07/2019
【百威招股】百威首日孖展借出最少63億元 料中長線股價升一成
|生財有道05/07/2019
【嚟緊炒D乜】小米股價見低位可吼 互聯網業務炒未來願景
|專訪05/07/2019
【駐滬專訪】嘉華國際：樓市政策「穩」字當頭 銷售策略順勢而為
|生財有道05/07/2019
《開市Good Morning》林嘉麒：小注孖展抽百威
|FOCUS05/07/2019
【FOCUS】貴價巨無霸登港 百威欲cheers中國
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰