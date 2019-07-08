《保險觸覺－胡奕銘》探索野生動物勿忘旅遊保障

《保險觸覺》隨著旅遊變得越來越普及，走馬看花式的趕景點行程早已不能滿足消費者，取

而代之的是能提供獨一無二體驗的深度旅遊，近年興起的野生動物生態遊就是其一，例如深入亞

馬遜森林歷險、在非洲開吉普車看大象、出海觀鯨等，讓旅客能夠近距離欣賞、甚至接觸野生動

物。雖然親近大自然的經歷難能可貴，但是野外其實危機處處，稍一不慎便很容易發生意外，令

身體受傷或造成財物損失。

就以非洲這個野生動物旅遊業發達的國家為例，根據不同的資料估計，每年非洲約有２００

人死於河馬攻擊。早前有新聞報道，指兩名台灣旅客在肯亞不幸遭到河馬攻擊，導致一死一傷。

動物「搶劫」有得保

另外，不要以為只有人才會偷竊及搶劫，過往亦曾有受保人到非洲地區旅遊時，不慎被狒狒

偷了昂貴的相機和背包，損失慘重。由於野生動物具一定攻擊性，加上行為難以預測，因此旅客

必須提高警覺及防備，並在出發前投保一份全面的旅遊保險為旅程增添保障。

受保人如果不幸受到野生動物的突襲而受傷，所產生的個人醫療費用開支及財物損失，大部

分的旅遊保險計劃都會提供保障，但保障金額各有不同。以ＡＸＡ安盛「卓越」優遊樂精選計劃

為例，醫療及相關費用的賠償額高達５０萬港元，另外亦會賠償海外緊急援助服務的所有開支。

行李及個人財物的損失，每名受保人的最高賠償額為１萬港元，而每件物件的最高賠償額為

３０００港元。值得留意的是，保險公司可選擇以現金、維修形式或替代品彌補受保人的財物損

失或損壞。



＊託管財物不在受保之列＊



既然旅遊保險為受保人提供因野生動物施襲而起的醫療開支及財物損失保障，那反過來說，

假如受保人令動物受傷或死亡，會否獲得保障呢？曾經有一個案，受保人意外在野生動物園內踩

到狸貓的尾巴令其受傷，園方事後向受保人追討責任及賠償。

若證實受保人只是在園內正常走動，因未能察覺而意外踩到狸貓的尾巴，並非存心傷害狸貓

，但園方事後仍向受保人追討責任，在這種情況下我們會代表受保人作出合理抗辯。如果最終判

決是受保人須負上法律責任，我們會按保單的個人責任條款代受保人作出合理賠償。提提大家，

不論是參加野生動物的生態遊，抑或是吃喝玩樂的購物團，出發前記得向家人或朋友交待行程細

節，以及投保一份合適的旅遊保險計劃，並將保單號碼及緊急熱線隨身攜帶。假如不幸在旅程中

發生事故，最重要的是保持鎮定，除了向當地警方或公共機構求助，在緊急的情況下可立即致電

旅遊保險的２４小時緊急服務熱線。遇到財物被竊，請向當地警方報案，並記得保留證明文件的

正本及所有單據。唯有擁有周全保障，方能盡情享受旅遊帶來的樂趣。

註：保險產品須受有關保單的條款及細則約束。

《ＡＸＡ安盛董事總經理－一般保險業務 胡奕銘》

