美國減息預期降，港股急挫４４３點收２８３３１，失百天及十天線

《經濟通通訊社８日專訊》上周五（５日）美國公布的６月非農新增職位２２﹒４萬個，遠

勝市場預期，令市場對減息憧憬減低，美股偏軟，港股即大幅低開，在Ａ股急跌拖累下，跌幅一

度擴大至近６００點，收市前跌幅收窄。

港股裂口低開２６１點報２８５１３，連失十天（約２８５７２）及百天線（約

２８６２５），息口走勢敏感的本地地產股率先受壓，加上Ａ股因外資急撤亦見大幅下挫，拖累

恆指跌幅進一步擴大，最低見過２８１９４挫５８０點，險守５０天線（２８１９２點），最終

恆指全日收２８３３１點，跌４４３點或１﹒５４％，全日成交７５７﹒０５億元增加

３４﹒６％。國企指數收報１０７２５點，跌１６９點或１﹒５６％。

上證指數穿三千關口，全日收報２９３３，跌７７點或跌２﹒５８％，全日２０５５﹒６９

億元人民幣。

重磅股全線受壓，騰訊（００７００）挫２﹒４５％，報３５１元；友邦（０１２９９）軟

１﹒９７％，報８４﹒５５元；匯控（００００５）走低０﹒６９％，報６５元；港交所

（００３８８）跌１﹒５１％，報２７４﹒２元；中移動（００９４１）跌０﹒８５％，報

７０﹒３元。

五十隻藍籌中，僅金沙中國（０１９２８）逆市上揚，全日微升０﹒３９％，報３８﹒９元

。五十隻國指股中，粵海（００２７０）表現最好，全日升１﹒１３％，報１６﹒１２元。



＊減息憧憬降本地地產股全線跌，憂政策出台內房股急吐＊



美國減息預期降溫本地地產股率先受壓，其中以九倉置業（０１９９７）跌幅較大，全日挫

２﹒７３％，報５３﹒５元；母企會德豐（０００２０）跌１﹒９３％，報５５﹒７５元；新世

界（０００１７）及恆地（０００１２）均跌約２％，報１２﹒３８元及４３﹒０５元；新地

（０００１６）跌１﹒５４％，報１３４﹒５元；信置（０００８３）跌１﹒３３％，報

１３﹒３２元；恆隆地產（００１０１）跌１﹒８７％，報１８﹒８４元；嘉華國際

（００１７３）跌１﹒９６％，報４﹒５元；嘉里建設（００６８３）跌１﹒９２％，報

３３﹒１５元；太古地產（０１９７２）跌２﹒２１％，報３０﹒９５元。

銀保監負責人表示，針對近期部分房地產信託業務增速過快、增量過大的信託公司，當局要

求這些信託公司增強大局意識，嚴格落實「房住不炒」的總要求，嚴格執行房地產市場調控政策

和現行房地產信託監管要求。內房股跌幅顯著，中海外（００６８８）回吐２﹒５４％，報

２８﹒７５元；潤地（０１１０９）急跌４﹒０７％，報３４﹒２元；碧桂園（０２００７）跌

３﹒２％，報１１﹒４８元；恆大（０３３３３）跌１﹒５７％，報２１﹒９５元；融創

（０１９１８）跌１﹒８４％，報３７﹒４元；中國奧園（０３８８３）瀉８﹒６１％，報

１０﹒６２元；龍湖（００９６０）跌２﹒６３％，報２９﹒６元。

新城系兩股連日急挫後，今日有反彈。其中新城發展（０１０３０）公布６月銷售額按年漲

約５％，全日股價彈４﹒３２％，報７元；新城悅（０１７５５）三連瀉四成一後，今日亦急彈

１２﹒２％，報５﹒７元。



＊安踏遭二度狙擊，插逾７％午後停牌為全日最差國指股＊



沽空機構渾水發表報告狙擊安踏（０２０２０），為一個半月來已第二度遭沽空機構狙擊。

報告指指安踏與其下分銷商關係密切，目的是製造有利其公司的財政報告造假。該股今午開市前

停牌，停牌前報５１﹒２５元，跌７﹒３２％，為全日最差國指股，穿十天（約５４﹒２２元）

、廿天（約５２﹒５６３元）及五十天線（約５２﹒２元）。其他體品股同樣受壓，其中智美體

育（０１６６１）大瀉１２﹒５％，報０﹒３５元；裕元（００５５１）跌１﹒５４％，報

２２﹒４５元；３６１度（０１３６１）軟１﹒３１％，報１﹒５１元；特步（０１３６８）走

低２﹒５２％，報４﹒６４元；李寧（０２３３１）軟１﹒３％，報１８﹒１６元；中動向

（０３８１８）軟跌１﹒９８％，報０﹒９９元。

手機設備股全線收挫，兩隻藍籌中瑞聲（０２０１８）挫３﹒６４％，報４３﹒６５元；舜

宇（０２３８２）軟０﹒９６％，報８２﹒４元。鴻騰精密（０６０８８）跌２﹒１９％，報

３﹒１２元；通達集團（００６９８）跌３﹒２３％，報０﹒６元；高偉電子（０１４１５）軟

２﹒０７％，報１﹒４２元；丘鈦科技（０１４７８）走低３﹒４３％，報６﹒１９元；比亞迪

電子（００２８５）跌１﹒７８％，報１１﹒０６元。

手機股亦見下跌，小米（０１８１０）明年上市一周年，將再有一批股份解禁，拖累股價全

日跌３﹒４２％，報９﹒６１元；聯想集團（００９９２）亦跌２﹒７５％，報６﹒０２元；中

興（００７６３）軟０﹒４４％，報２２﹒７５元。



＊汽車股未止跌吉利全日最差藍籌，汽車經銷股亦同樣受壓＊



汽車股未止跌，吉利（００１７５）再挫４﹒１％，報１２﹒１６元，為表現最差藍籌。

比亞迪（０１２１１）亦跌１﹒９９％，報４６﹒８５元；東風（００４８９）６月銷量微跌

０﹒２％至２４﹒８萬輛，全日軟０﹒８９％，報６﹒６６元；廣汽（０２２３８）６月銷量按

年升近６％至約１９萬部，惟全日仍跌１﹒０７％，報８﹒３３元。

汽車經銷股亦同樣受壓，其中廣匯寶信（０１２９３）跌４﹒９８％，報２﹒２９元；中升

控股（００８８１）跌２﹒１１％，報２０﹒８５元；正通汽車（０１７２８）跌２﹒５２％，

報３﹒０９元；大昌行（０１８２８）跌３﹒５３％，報２﹒４６元。（ｓｃ）

