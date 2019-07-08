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08/07/2019 18:19

【移交逃犯】曾鈺成指解散行會對事件無幫助

　　《經濟通通訊社８日專訊》自由黨榮譽主席田北俊聯同黨內３名榮譽主席，要求黨主席張宇
人辭任行政會議成員，又點名新民黨主席葉劉淑儀及資深大律師湯家驊亦應辭任行會。民主派亦
建議應解散行會。
　　立法會前主席曾鈺成出席一網台節目時表示，看不到解散行政會議對處理修例矛盾有何幫助
，而社會上也沒有強烈民意要求解散行會。曾鈺成表示行會內並非行表決制，要求解散行會邏輯
上有錯誤，把責任歸咎於行會會造成失焦，而如只為平息市民情緒而解散行會，行會只是一隻代
罪羊。（ｈｍ）（ｚｚ）

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