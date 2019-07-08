《經濟通通訊社８日專訊》自由黨榮譽主席田北俊今早出席電台節目時，曾點名批評行政會
議成員葉劉淑儀及湯家驊，指二人極力支持修例，並提供錯誤意見給特首，要求二人為修例爭議
辭職。
湯家驊其後在社交網站發文指，社會現在有一種極不健康和極不負責任的風氣，堆砌虛假
事實，誣衊公眾人物，然後要求對方認錯甚至辭職。湯家驊認為如果認錯辭職，便等同確認這些
虛砌指控；但拒絕認錯辭職，又會被指為死不認錯。他質疑一個多元文明的社會為何會出現這種
情況。（ｈｍ）（ｚｚ）
08/07/2019 13:43
【移交逃犯】湯家驊社交網貼文指有人堆砌虛假事實，誣衊公眾人物
《經濟通通訊社８日專訊》自由黨榮譽主席田北俊今早出席電台節目時，曾點名批評行政會
議成員葉劉淑儀及湯家驊，指二人極力支持修例，並提供錯誤意見給特首，要求二人為修例爭議
辭職。
湯家驊其後在社交網站發文指，社會現在有一種極不健康和極不負責任的風氣，堆砌虛假
事實，誣衊公眾人物，然後要求對方認錯甚至辭職。湯家驊認為如果認錯辭職，便等同確認這些
虛砌指控；但拒絕認錯辭職，又會被指為死不認錯。他質疑一個多元文明的社會為何會出現這種
情況。（ｈｍ）（ｚｚ）
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