【移交逃犯】湯家驊社交網貼文指有人堆砌虛假事實，誣衊公眾人物

《經濟通通訊社８日專訊》自由黨榮譽主席田北俊今早出席電台節目時，曾點名批評行政會

議成員葉劉淑儀及湯家驊，指二人極力支持修例，並提供錯誤意見給特首，要求二人為修例爭議

辭職。

湯家驊其後在社交網站發文指，社會現在有一種極不健康和極不負責任的風氣，堆砌虛假

事實，誣衊公眾人物，然後要求對方認錯甚至辭職。湯家驊認為如果認錯辭職，便等同確認這些

虛砌指控；但拒絕認錯辭職，又會被指為死不認錯。他質疑一個多元文明的社會為何會出現這種

情況。（ｈｍ）（ｚｚ）

