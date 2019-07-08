《每周華語－黃溢華》躁動不安的２０１９年下半年……

《每周華語》６月於日本大阪舉辦的Ｇ２０會議曲終人散。習特兩位領導人對重啟經貿談判

「各自演譯」，整體言，暫見和氣收場，但骨子裏重啟談判之後，阻力╱困難重重，雙方各有要

求，因而由７月至年底，即使有協議簽定，亦不會是理想的一份中美經貿協議。全球經濟表現漸

失動力，使央行更左右做人難。



我們已踏入２０１９年下半年，上周美國國慶假期休市，卻不幸有俄潛艦大火事件；６月╱

７月，美伊局勢日見緊張，金價升至１４３０美元，而中美６月底暫見「講和」，人民幣及港元

兌美元反彈。２０１９年上半年，國際地緣局勢再升溫吃緊，中美互動成為焦點。６月初習主席

出訪聖彼得堡，參加了經濟會議，與普京及不少國家領導人會面。普京會上對美國不滿，亦認為

美對中國的貿易談判與對俄國的制裁無大分別。他亦明言美元地位大不如前。事實上，習主席╱

普京在聖彼得堡會面之外，兩位領導人亦在中亞有會議，再見面且６月中普京為習主席慶祝生日

。兩位大國領導人關係好，乃好朋友也。而６月特朗普亦甚忙。下年美國大選，特朗普面對不少

國內的問題。下年美大選，特朗普勝算不太大，因而要再「交功課」，美選民要求日高，美下半

年減息機會大。特朗普近半年不斷要求美聯儲局配合，但美減息否？有很多考慮及限制。目前全

球有一半以上的債券組合落入「負Ｙｉｅｌｄ」水平，因而不只美國，其他國家也有減息壓力。



６月╱７月初，見金油價上升。形勢上，美伊短期不會「交火」，但趨向看，伊朗不滿歐美

甚為明顯。特朗普不只打擊中國，他６月訪問英國也「指指點點」，認為誰可出任下一任首相云

云。另方面，他又親往「三．八」線，在北韓見金正恩。他出招「一時緊、一時鬆」，使對手不

易迎戰，但政治乃「交換」的藝術。美國自身財赤在天文水平，極低息有利美國？美國「印」銀

紙，有成本。但次按危機十年已過，美歐日等不見通脹，主要城市樓價不斷上升，但通脹在低水

平甚久，亦說明全球經濟消化不了生產力！６月份、７月初，習主席甚忙。國內、國外，又要往

Ｇ２０解話，中美貿易談判又再啟動，反映中美正面對漫長的「討價還價」階段。目前仍未知如

何及何時有「協議」。因為美國要求的不是中國買更多美國貨，而是要全面壓制中國的戰略擴展

。



日本大阪Ｇ２０會議中，中美俄均有互動，美俄亦有自身的事情需要解決。南韓╱日本二戰

之後成為美國於亞洲的「馬前卒」，但今天２０１９年，南韓╱日本未來廿、卅年也有自己發展

的格局。各國自求多福，而美國仍全力維持「一哥」地位。上周美國國慶，美主力坦克及戰機出

現在首都華盛頓，而下半年，中國有建黨╱新中國成立７０年，澳門回歸，及要更全力╱全面穩

定香江，相信中央下半年會花很大心思╱人力╱物力於香港裏外事務。



香江長期生金蛋，但不是必然的事情。每一地區都有自身的困難需要解決，香江開埠百多二

百年在很多代努力之下有今天的成果得來不易。事實上，作為國際城市，香港與不少大國、東南

亞及各地都有直接╱間接的利益。歷史長波，衍生很多責任，因而我們不得不照顧別人的利益。

近廿多卅年，全球面對人口日多，各國財赤不斷增加，生產力在科技急動之下跳升，都使人類面

對全新的工作環境及需求。１４億人的中國，市場「大、大、大」，但內地穩定的運作都涉及很

高的成本。地球村要打開門做生意，國際貿易利益爭持不下，且今天高科技世界，知識產權╱專

利不只涉及金錢，更涉及軍事科研╱科技。



今年６月份發生很多事情，踏入了７月份，股樓債金油市均在高水平。全球息率往下移，而

下半年中美、中英甚而美俄之互動會更不易掌握。中美談判，年底前不一定有「結果」。即使有

協議簽定，相信中美仍在不穩定的階段。另方面，內地自身面對經濟下行的風險，亦不易平衡民

生利益。中國自身市場大，但不可能全面「閉關」。而香江之政經局面下半年必須加快穩定發展

，民生政經必須有共識。１０月新中國成立７０周年，香江回歸祖國乃事實，但香江歷史上與未

來也需面向全球亦必須維持獨特地位。如何盡快找到平衡？此乃中央╱香江人善用智慧時刻了。



２０１９年上半年全球趨向不穩。股價債市表現好，但全球債市組合有一半以上落入了「負

Ｙｉｅｌｄ」水平，反映市場不安，通脹低水平且再有通縮壓力機會增加。伊朗一旦全面與美歐

抗衡，油價急升，形成不必要的「通脹」預期：拆息彈升，此時股樓債市可全面回吐。不妙也！



《資深市場人士 黃溢華》

