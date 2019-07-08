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08/07/2019 14:28

【移交逃犯】鍾國斌支持田北俊等人去信促張宇人辭任行會

　　《經濟通通訊社８日專訊》自由黨榮譽主席田北俊聯同黨內３名榮譽主席，將去信主席張宇
人，要求他辭任行政會議成員。黨魁鍾國斌支持張宇人辭任行會，認為該做法可向政府表達意見
，政府需要改變施政及態度，不應空談而沒有行動。
　　　他指，有關要求張宇人辭任行會成員一事，仍未在黨內全面討論，相信張氏亦需要一定時
間考慮，自由黨會在張宇人回覆之後，再決定如何跟進。
　　鍾國斌表示特區政府至今仍沒有行動，難以令人信服，如政府繼續漠視意見，成為行會成員
意義不大，自由黨成員不應再加入行會。（ｈｍ）（ｚｚ）

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