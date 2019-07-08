【移交逃犯】聞建制派倡改組行會，民主派感欣然

《經濟通通訊社８日專訊》自由黨榮譽主席田北俊要求主席張宇人要辭任行政會議成員。民

主派會議召集人毛孟靜表示，欣然聽到建制派有內部聲音提出改組行會。毛孟靜指行政會議２２

年來都偏幫政府，而行會內非官守成員只是花巧角色，特首林鄭月娥應該解散這個沒有功用的行

政會議。

民主黨黃碧雲認為，行政會議及問責官員都應在事件中負上責任，重新組織政府，才看得到

前景。（ｈｍ）（ｚｚ）

