【移交逃犯】葉劉回應會否辭行會：完全無必要，是不合理不負責任

《經濟通通訊社８日專訊》自由黨榮譽主席田北俊聯同黨內３名榮譽主席，要求黨主席張宇

人辭任行政會議成員，又點名新民黨主席葉劉淑儀及資深大律師湯家驊亦應辭任行會。

葉劉淑儀今日下午舉行記者會回應有關言論，批評辭職是「完全無這樣的必要」、「不合理

及不負責任」。她重申，修例並非「惡法」，認為只是被妖魔化，政府亦無做好解說工作，令市

民對此產生很大的恐懼。

她又表示，自己與湯家驊已不斷協助政府解釋修例，又稱自己幾乎包攬了對外國傳媒的宣傳

工作。（ｃｗ）（ｚｚ）

