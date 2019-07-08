【移交逃犯】葉劉稱修例惹風波皆因政府宣傳機器落後、「生晒鏽」

《經濟通通訊社８日專訊》自由黨榮譽主席田北俊聯同黨內３名榮譽主席，要求黨主席張宇

人辭任行政會議成員，又點名新民黨主席葉劉淑儀及資深大律師湯家驊亦應辭任行會。葉劉淑儀

下午舉行記者會回應有關言論，批評辭職是「完全無這樣的必要」、「不合理及不負責任」。

葉劉淑儀認為，政府在修例一事上並無做好解說工作，而反對者則擅用網絡及短片宣傳，直

言政府的宣傳機器「好落後」、「生晒鏽」，認為政府在此有架構上和人才兩大問題，並不是行

會成員可解決得到。

葉劉淑儀質疑，有一兩人辭職是否就解決到現時的問題，認為「交人」一詞十分難聽，反問

可找誰人填補有關位置，並指社會現時是希望換個格局。被問到行會在今次事件中有無責任，葉

劉淑儀指解說的責任應屬負責該政策的局長，稱自己「已經做多了好多」。至於沒有人問責下台

又如何反映政府有痛定思痛，她表示，行政長官明日（９日）會開今年暑假前的最後一次行會，

屆時會向傳媒交代。

對於警方在多次示威活動時涉使用過分武力，葉劉淑儀指自己不評論個別情況，著涉事者去

監警會投訴，「應交由現行機制處理」。至於會否成立獨立調查委員會紓解民怨，她稱行會已就

此討論了很多次，但認為已有現有機制，亦不想打擊警隊。她又認為，今次事件引起社會如此大

的不安，政府的確值得檢討，但相信需要長時間，至於以甚麼形式、如何交代則要由政府決定。

她並不希望有關檢討最終成為政治角力。（ｃｗ）（ｚｚ）

