【移交逃犯】警方：維持公共秩序有責，尊重新聞自由和採訪權利

《經濟通通訊社８日專訊》警方昨晚武力驅散於旺角佔路的示威者，惟其手法備受爭議。警

務處警察公共關係科發新聞稿指，警方有法定責任維持公共安全及公共秩序，又指當局尊重市民

表達意見、言論及集會的自由，並一直全力協助市民進行和平理性的公眾活動。

新聞稿指，面對示威人士亦多次佔據及堵塞道路，嚴重癱瘓交通，對公共安全及公共秩序構

成嚴重威脅。警方有法定責任維持公共安全及公共秩序，在上述情況出現時，警方必需作出平衡

考慮，在協助市民表達意見的同時，亦要確保能履行其法定責任，採取適時及適當的行動確保公

共安全及公共秩序。

警方表示，晚上９時左右，在彌敦道與亞皆老街交界位置設立防線，向示威人士發出警告，

呼籲他們離開，但部分示威者拒絕聽從警方的勸喻和警告，並作出個別的暴力行為；加上警方留

意到當區附近人流密集，並有大量橫街窄巷，難免增加現場的安全風險，因此決定採取驅散行動

。

新聞稿中不點名指，經常有個別立法會議員站在警方的推進線前，阻擋警務人員，嚴重阻礙

警務人員執行職務，批評這些行為亦同時為議員本身、警務人員、傳媒及示威者帶來極大的人身

安全風險。呼籲任何人士切勿以任何方式阻撓警方的行動，否則有可能會觸犯妨礙警務人員執行

職務罪。

香港攝影記者協會及香港記者協會發聯合聲明，嚴厲譴責警方於旺角彌敦道進行清場行動時

，多次用盾牌推撞前線記者的鏡頭和身體，喝罵、甚至襲擊記。，警方於新聞稿指，一直尊重新

聞自由和傳媒採訪的權利，警方會派出警察傳媒聯絡隊提供協助，在不影響警方行動成效的前提

下，盡力便利傳媒工作。但警方必需呼籲傳媒工作者，在採訪公眾活動或大型的示威活動期間，

應以自身安全為上，在警方進行驅散時，切勿「零距離」貼近警察的推進線，以免發生危險。

翻查片段顯示，警方曾於傳媒後退之時，忽然前衝，令部份記者險至跌倒。至於多名警員拒

絕出示委任證一事，警方仍未有作出任何回應。（ｆｗ）（ｚｚ）

