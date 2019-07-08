《地產人眼－黃漢成》改善行人通道網絡，釋放九龍灣商廈價值

《地產人眼》香港地少人多，市區中經常出現人車爭路的情況，改善行人通道系統，的確能

提升社區的活力與及經濟效益，近年政府致力把香港打造為「易行城市」，希望透過建築及環境

設計，提供舒適及安全的步行環境，鼓勵市民少乘車多步行，而中環為其中一個試點，早前運輸

署提交文件予中西區區議會，就提升中環的「易行度」提出５項行人改善建議，當中包括改善行

人環境、加強整體行人網絡、減少車輛進入中環核心區、擴闊行人路與及考慮在區內劃設行人專

用區，預計建議實施後，將有助整體提升中環區內商業項目的發展潛力。



以筆者之見，中環的行人通道其實已發展得相當成熟，以中區的天橋系統為例，天橋由碼頭

一端，伸延至中環的心臟地帶，連接多幢甲廈，中區上班一族經行人天橋可暢通無阻地前往中區

各處，避開地面上的繁雜交通，便捷非常，如果說要改善行人通道系統的話，政府致力打造為

ＣＢＤ２的九龍灣區，看來有更逼切的需要。



近年九龍灣商貿發展日趨蓬勃，政府曾提出於觀塘及九龍灣一帶，增建約十條行人天橋及隧

道，讓多幢新商廈與港鐵站連接，並延伸至海濱，打造四通八達的行人天橋網絡，而施政報告亦

曾提出，可豁免行人天橋及行人隧道修訂契約的補地價費用，並以九龍東為試點，發展局近日已

接獲若干申請，當中包括在九龍灣興建超級天橋，由九龍灣港鐵站接駁至商貿區多幢商廈，其實

現在九龍灣商廈造價仍處低水，某程度是因為行人配套不足所致，希望政府能盡快批出有關申請

，使區內商廈的價值得以釋放出來。《美聯工商舖行政總裁╱地產代理管理協會會長 黃漢成》

