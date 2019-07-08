《鍾之日記》減息預期降，房託融資控，內房跌得傷

《鍾之日記》７月８日，香港天氣：陰。香江魚缸：跌。祖國股市：挫。



美國上個月非農就業崗位增加２２﹒４萬個，是近五個月來最多，亦比早前預計增加１６萬

個為多，逆轉了近月來市場對儲局減息步伐的預期，利率期貨走勢顯示，目前預期聯儲局減息

２５個基點的可能性達到９６﹒５％，但減息５０個基點的可能性僅９％。

市場對減息憧憬減低，美股偏軟，香江魚缸即大幅低開，在Ａ股急跌拖累下，跌幅一度擴大

至近６００點，收市前跌幅收窄，恆指全日收２８３３１點，跌４４３點或１﹒５４％，為連續

第４個交易日下跌，全日成交７５７﹒０５億元增加３４﹒６％。



＊Ａ場挫２﹒６％，兩個月最大跌幅＊



滬深受拖累一路向下，滬綜指今早一度大跌３％，低見２９１８﹒７２點，其後跌幅稍見收

窄，最終全日跌２﹒５８％，報２９３３﹒３６點，失守三千點之餘，更創下５月６日以來最大

單日跌幅。

上交所科創板７月２２日正式掛牌交易，首批上市２５家公司擬集資總額３１０﹒８９億元

人民幣，科創板本周集中申購加重市場沽壓，起到分流預期。此前作為科創板影子板被炒起的創

業板指，全日挫２﹒６５％。

Ａ股震盪引發資金出逃，刺激兩市全日成交達到４６８２億人幣，按日大增２５﹒１％。外

資通過陸股通淨賣出３６﹒０６億人幣，是自５月２３日以來最高。



＊銀保監出手控房託融資，內房捱沽＊



內地嚴格落實「房住不炒」總要求，針對近期部分房地產信託業務增速過快、增量過大的信

託公司，銀保監證實已開展約談警示，要求這些信託公司嚴格執行房地產市場調控政策和現行房

地產信託監管要求。

截至今年５月底，房地產信託資產餘額３﹒１５萬億元人幣，佔全部信託資產餘額１４％，

較年初大增１５％。上周市場已傳出有個別信託公司被要求「全面暫停地產信託業務」。業內認

為，此舉可有效控制部分信託公司通過各種方式為地產企業繳交土地出讓金提供融資行為。中信

證券直指，雖然信託融資佔房地產開發融資資金來源比例不高，但對房地產信託監管政策的加碼

可能會造成其他機構的謹慎情緒和融資渠道的收緊，二季度以來內地多項文件要求控制房地產融

資，而近期對房地產信託業務監管政策加碼，房地產信託融資或將承壓。

內房股今日普遍捱沽。中國奧園（０３８８３）６月份合同銷售額雖按年增長２８％，但其

股價跌勢最急，一度跌破１０元大關，收瀉８﹒６％。華潤置地（０１１０９）挫４﹒１％，瑞

安房地產（００２７２）挫３﹒７％，碧桂園（０２００７）跌３﹒２％，中國海外發展

（００６８８）跌２﹒５％，雅居樂（０３３８３）跌２﹒３％，融創中國（０１９１８）跌

１﹒８％，恆大（０３３３３）亦軟１﹒６％。



＊商界木蘭中箭落馬，承興國際洗倉式插八成＊



被稱為「商界木蘭」的廣告行銷行業領袖羅靜，驚爆上月２５日在內地被刑事拘留，受消息

影響，旗下港股承興國際控股（０２６６２）今日被貶為仙股，一度大插９０％至０﹒４６元，

全日跌幅則稍微收窄至８０﹒４％，報０﹒９元，成交約９﹒８億股，而承興國際發行總股數亦

不過１０﹒８億股。另外值得留意的是，自羅靜被拘留當日開始，承興國際股價便開始出現明顯

下跌的趨勢，但公司直至上周五（５日）收市才發公告通知，當中或存在內幕交易的嫌疑。

至於羅靜旗下Ａ股博信股份（滬：６０００８３）亦有人提前沽貨，今日消息引爆後先錄得

一字跌停，但到午後在７億元人民幣資金撬動下打開跌停，並直線漲停，全日振幅高達２０％。

據內媒《財新》報道，羅靜涉嫌以大量應收帳款質押發行信托產品融資，涉資巨大，但目前

資金鏈斷裂，被金融機構以經濟詐騙罪報案抓捕。

至於命運相似的新城控股（滬：６０１１５５）掌門人王振華，其公告被捕後的第三個交易

日，新城控股繼續跌停，旗下港股則開始強彈，新城發展控股（０１０３０）升４﹒３％，新城

悅服務（０１７５５）更飆１２﹒２％。

另外，安踏（０２０２０）再度遭沽空機構狙擊，渾水發表一份題為「Ｔｕｒｄｓ ｉｎ

ｔｈｅ Ｐｕｎｃｈｂｏｗｌ」（湯碗中的糞便）的報告，指安踏聯合分銷商「做數」，虛假地

提升利潤率。受消息拖累，安踏上午盤中一度急挫８﹒７％，午後股份更暫停買賣，收跌

７﹒３％。



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