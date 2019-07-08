《價值美股－阮靜瑤》跌市自動由股轉債的懶人ＥＴＦ

《價值美股》有些朋友對目前介入美股市場充滿戒心，皆因多個美股主要指數長期處於高位

，深怕市況逆轉便蒙受損失。這是人之常情，我也很贊成投資新手想要獲利，必先紮實地做好防

守工作。小學生都知道，買入並持有基本面良好的股票是很好的投資，但當面臨股市強烈震盪，

恐懼心理便會令部分投資者質疑自己的決定。初次投入美股市場的新手，如何有紀律地執行策略

？有一隻ＥＴＦ，會自動根據市場情況來調整股票和債券的比例。這隻進可攻、退可守的ＥＴＦ

，便是Ｐａｃｅｒ Ｔｒｅｎｄｐｉｌｏｔ美國大型股ＥＴＦ（ＰＴＬＣ）。



簡單來說，ＰＴＬＣ會根據三個不同的市場情境來操作：



情景一：當標普５００總回報指數（Ｓ＆Ｐ５００ Ｔｏｔａｌ Ｒｅｔｕｒｎ

Ｉｎｄｅｘ）收市高於其２００天簡單移動平均線（下稱２００天線），並持續５個工作日，該

ＥＴＦ便會１００％配置於標普５００指數。



情景二：當標普５００股息回報指數收報低於其２００天線，並持續五個工作天，該ＥＴＦ

便會自動調整標普５００指數的佔比至５０％，另外５０％則持有三個月美國國庫券。



情景三：當標普５００股息回報指數的２００天線收市低於指數估值，該ＥＴＦ便會

１００％持有三個月美國國庫券。若「情景一」再度出現，ＰＴＬＣ就會重新把１００％資產於

標普５００指數。



ＰＴＬＣ的開支比率為０﹒６０％，管理資產規模為２３﹒８億美元。至於回報方面，截至

執筆之日，ＰＴＬＣ的１個月、３個月、１年、３年的回報分別為＋８﹒１１％、＋４％、

＋６﹒４７％、＋１２﹒４８％，而單純追蹤標普５００指數的ＶＯＯ，其回報則分別為

＋８﹒２１％、＋４﹒２％、＋１１﹒２６％、＋１４﹒５％。回顧ＰＴＬＣ各階段的回報均比

ＶＯＯ稍低，意味如果你想要穩定、想要安全感，避免遇到熊市就損失慘重的話，便要犧牲部分

回報了，畢竟魚與熊掌不可兼得。撫心自問，如果你是看到壞消息就兵慌馬亂的類型，直接買入

ＰＴＬＣ也許是個不錯的選擇，因它能系統化執行指令，至少能節省你因市場波動而進進出出的

時間和交易費用！《茂宸證券經紀業務部助理副總裁 阮靜瑤》



（筆者為註冊持牌人士，並無持有上述股份）

