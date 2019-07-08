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即市新聞

08/07/2019 08:21

【科創板】科創板７月２２日鳴鑼，２５家企業首批掛牌

　　《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕８日上海專電》上交所上周五（５日）公布，科創板首批上
市公司將於７月２２日正式掛牌。目前已有２５家公司獲得中證監同意註冊的批覆，成為科創板
首批掛牌上市公司。
　　上交所新聞稿稱，截止７月４日，已受理１４１家公司提交的發行上市申請，向１１８家公
司發出首輪問詢函，科創板股票上市委員會已審議通過３１家公司的發行上市申請，已有２５家
公司獲得證監會同意注冊的批復，系科創板首批掛牌上市公司。
　　上交所並稱，涉及上市交易的相關業務系統均已上線並平穩運行。首批公司上市前還將對交
易系統進行壓力測試和業務通關測試。科創板投資者適當性管理和教育有效推進，首期科創板擬
上市公司董事會秘書培訓班成功舉辦。
　　市場人士提醒，科創板初期可能存在投資者過度熱情等情況，要警惕出現的波動風險，對於
市場波動要理性看待。

＊科創板首批２５間公司招股進度列表＊

　－　華興源創（滬：６８８００１）　　中籤率０﹒０５９９％
　－　睿創微納（滬：６８８００２）　　中籤率０﹒０６０％
　－　天准科技（滬：６８８００３）　　中籤率０﹒０５５％
　－　杭可科技（滬：６８８００６）　　中籤率０﹒０５９％

　－　瀾起科技（滬：６８８００８）　　７月８日申購
　－　容百科技（滬：６８８００５）　　７月１０日申購
　－　光峰科技（滬：６８８００７）　　７月１０日申購
　－　中國通號（滬：６８８００９）　　７月１０日申購
　－　福光股份（滬：６８８０１０）　　７月１０日申購
　－　新光光電（滬：６８８０１１）　　７月１０日申購
　－　中微公司（滬：６８８０１２）　　７月１０日申購
　－　樂鑫科技（滬：６８８０１８）　　７月１０日申購
　－　安集科技（滬：６８８０１９）　　７月１０日申購
　－　鉑力特（滬：６８８３３３）　　　７月１０日申購

　－　心脈醫療（滬：６８８０１６）　　７月１１日申購
　－　南微醫學（滬：６８８０２９）　　７月１１日申購
　－　西部超導（滬：６８８１２２）　　７月１１日申購
　－　虹軟科技（滬：６８８０８８）　　７月１１日申購
　－　方邦股份（滬：６８８０２０）　　７月１２日申購
　－　瀚川智能（滬：６８８０２２）　　７月１２日申購
　－　沃爾德　（滬：６８８０２８）　　７月１２日申購
　－　天宜上佳（滬：６８８０３３）　　７月１２日申購

　－　嘉元科技　　尚未披露招股書
　－　航天宏圖　　尚未披露招股書
　－　交控科技　　尚未披露招股書

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