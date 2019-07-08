【科創板】科創板７月２２日鳴鑼，２５家企業首批掛牌

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕８日上海專電》上交所上周五（５日）公布，科創板首批上

市公司將於７月２２日正式掛牌。目前已有２５家公司獲得中證監同意註冊的批覆，成為科創板

首批掛牌上市公司。

上交所新聞稿稱，截止７月４日，已受理１４１家公司提交的發行上市申請，向１１８家公

司發出首輪問詢函，科創板股票上市委員會已審議通過３１家公司的發行上市申請，已有２５家

公司獲得證監會同意注冊的批復，系科創板首批掛牌上市公司。

上交所並稱，涉及上市交易的相關業務系統均已上線並平穩運行。首批公司上市前還將對交

易系統進行壓力測試和業務通關測試。科創板投資者適當性管理和教育有效推進，首期科創板擬

上市公司董事會秘書培訓班成功舉辦。

市場人士提醒，科創板初期可能存在投資者過度熱情等情況，要警惕出現的波動風險，對於

市場波動要理性看待。



＊科創板首批２５間公司招股進度列表＊



－ 華興源創（滬：６８８００１） 中籤率０﹒０５９９％

－ 睿創微納（滬：６８８００２） 中籤率０﹒０６０％

－ 天准科技（滬：６８８００３） 中籤率０﹒０５５％

－ 杭可科技（滬：６８８００６） 中籤率０﹒０５９％



－ 瀾起科技（滬：６８８００８） ７月８日申購

－ 容百科技（滬：６８８００５） ７月１０日申購

－ 光峰科技（滬：６８８００７） ７月１０日申購

－ 中國通號（滬：６８８００９） ７月１０日申購

－ 福光股份（滬：６８８０１０） ７月１０日申購

－ 新光光電（滬：６８８０１１） ７月１０日申購

－ 中微公司（滬：６８８０１２） ７月１０日申購

－ 樂鑫科技（滬：６８８０１８） ７月１０日申購

－ 安集科技（滬：６８８０１９） ７月１０日申購

－ 鉑力特（滬：６８８３３３） ７月１０日申購



－ 心脈醫療（滬：６８８０１６） ７月１１日申購

－ 南微醫學（滬：６８８０２９） ７月１１日申購

－ 西部超導（滬：６８８１２２） ７月１１日申購

－ 虹軟科技（滬：６８８０８８） ７月１１日申購

－ 方邦股份（滬：６８８０２０） ７月１２日申購

－ 瀚川智能（滬：６８８０２２） ７月１２日申購

－ 沃爾德 （滬：６８８０２８） ７月１２日申購

－ 天宜上佳（滬：６８８０３３） ７月１２日申購



－ 嘉元科技 尚未披露招股書

－ 航天宏圖 尚未披露招股書

－ 交控科技 尚未披露招股書

