【科創板】睿創微納、天准科技主承銷商包銷棄購股

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕８日上海專電》科創板企業－－睿創微納與天准科技昨日晚

間均披露發行結果公告。

公告顯示，遭到銀河證券棄購的天准科技，其網上、網下投資者放棄認購股數全部由保薦機

構海通證券包銷。海通證券包銷股份的數量為２０３１７股，包銷金額為５１﹒８１萬元人民幣

，包銷比例為０﹒０４％。

同時，睿創微納網上、網下投資者放棄認購股數亦將全部由保薦機構中信證券包銷。中信證

券包銷股份的數量為１２１３２股，包銷金額為２４﹒２６萬元人民幣，包銷比例為０﹒０２％

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