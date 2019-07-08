【駐京專電】銀保監曹宇：支持理財子公司錯位競爭，走市場化道路

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明８日北京專電》中國銀保監會副主席曹宇日前表示，銀保監

將在嚴守風險底線的前提下，突出監管重點，督促引導理財子公司起好步、亮好相、開好頭，在

支持資本市場建設、服務實體經濟、助力居民財富增長等方面發揮積極作用，並支持理財子公司

明確定位和錯位競爭，走市場化、專業化發展道路，實現與各類資管機構優勢互補和功能協同

，共同創建良性競爭、有序協作的公平市場環境。２０２１年，中國個人可投資資產規模將達到

２００多萬億元（人民幣．下同），逼切需求資管行業進一步適應實體經濟和金融市場的變化。

曹宇稱，不同的資管機構在管理機制、經營理念、約束機制、投資運作和人才儲備等方面各

具優勢和專長。銀保監將在資產新規統一規制基礎上，進一步加強與相關部門的協調配合，消除

制度性窪地，維護公平競爭，支持理財子公司明確定位、錯位競爭。

截止到目前，６家大型銀行均已獲批設立理財子公司，４家已開業；全國性股份制銀行已全

面展開相關工作，其中３家正在籌建，光大銀行將青島市作為理財子公司註冊地。與此同時，城

市商業銀行的理財子公司設立工作已開始起步，農村商業銀行、外資銀行等也在積極推進。

截至一季度末，中國金融機構資產管理產品餘額近８０萬億元，規模超過金融機構總資產的

四分之一，其中銀行業、保險業資管產品餘額近４４萬億元，佔資管市場總規模的５５％。具體

來看，銀行理財產品餘額２２萬億元，保險資管產品餘額２﹒６萬億元，信託公司資金信託餘額

約１９萬億元。

