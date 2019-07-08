《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕８日上海專電》上海市城管執法部門公布，自上海上周一（
１日）正式施行垃圾分類以來，截至７月６日，全市城管執法人員共教育勸阻違規人員
６７０４起，責令當場或限期整改３３６７起；共依法查處各類生活垃圾分類案件１９０起，其
中查處未設置分類容器案件數佔比６２﹒１％，未分類投放案件數佔比３５﹒８％，違規收運類
案件數佔比２﹒１％。
08/07/2019 09:18
【駐滬專電】垃圾分類實施一周，查處生活垃圾分類案件１９０起
《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕８日上海專電》上海市城管執法部門公布，自上海上周一（
１日）正式施行垃圾分類以來，截至７月６日，全市城管執法人員共教育勸阻違規人員
６７０４起，責令當場或限期整改３３６７起；共依法查處各類生活垃圾分類案件１９０起，其
中查處未設置分類容器案件數佔比６２﹒１％，未分類投放案件數佔比３５﹒８％，違規收運類
案件數佔比２﹒１％。
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