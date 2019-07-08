【駐滬專電】垃圾分類實施一周，查處生活垃圾分類案件１９０起

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕８日上海專電》上海市城管執法部門公布，自上海上周一（

１日）正式施行垃圾分類以來，截至７月６日，全市城管執法人員共教育勸阻違規人員

６７０４起，責令當場或限期整改３３６７起；共依法查處各類生活垃圾分類案件１９０起，其

中查處未設置分類容器案件數佔比６２﹒１％，未分類投放案件數佔比３５﹒８％，違規收運類

案件數佔比２﹒１％。

