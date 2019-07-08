《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕８日上海專電》中證上海國企交易型開放式指數今日在上海
暫停交易。根據匯添富基金發布的公告顯示，中證上海國企交易型開放式指數證券投資基金於今
日召開基金份額持有人大會。為保護投資者利益，該基金基金份額的場內交易暫停。明日起，基
金將恢復場內交易。
08/07/2019 09:18
【駐滬專電】中證上海國企交易型開放式指數在滬暫停交易
《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕８日上海專電》中證上海國企交易型開放式指數今日在上海
暫停交易。根據匯添富基金發布的公告顯示，中證上海國企交易型開放式指數證券投資基金於今
日召開基金份額持有人大會。為保護投資者利益，該基金基金份額的場內交易暫停。明日起，基
金將恢復場內交易。
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